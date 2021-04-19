https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728957935.html

Володин рассказал об отказе главы МИД Чехии от поездки в Россию

Володин рассказал об отказе главы МИД Чехии от поездки в Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что во вторник с ним и с представителями Минпромторга должен был встретиться врио министра иностранных дел Чехии Ян... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:58

2021-04-19T15:58

2021-04-19T15:58

россия

ян гамачек

андрей бабиш

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вячеслав володин

сша

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что во вторник с ним и с представителями Минпромторга должен был встретиться врио министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек, однако из-за давления США встреча не состоится."Встреча с ним (Яном Гамачеком – ред.) была запланирована на вторник, 20-е число. Вопрос, с которым он ехал, - переговоры с Минпромторгом на предмет поставок вакцины "Спутник V" в Чехию", - сказал Володин журналистам.Однако, по его словам, встреча не состоится - Гамачек в последний момент отменил поездку в Россию."Все, что произошло, можно воспринимать, как давление со стороны США. Эти действия направлены на пресечение диалога России с европейскими странами под надуманными предлогами и историями многолетней давности", - добавил Володин.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728949932.html

https://ria.ru/20210419/posolstvo-1728942529.html

россия

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россия, ян гамачек, андрей бабиш, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вячеслав володин, сша, в мире