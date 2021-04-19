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Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия, заявил МИД
Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия, заявил МИД
Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия в адрес Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:26
2021-04-19T14:26
2021-04-19T22:41
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия в адрес Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Цена, которую Чехия за это (действия в адрес Москвы – ред.) заплатила – колоссальна. Это удар по двусторонним отношениям с Россией, это удар по собственной дипломатической службе. Сегодня должны покинуть Россию 20 чешских дипломатов и, к сожалению, так принято в дипломатической практике, членов их семей. Это не наш выбор, это ответные меры", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она также добавила, что Праге также теперь запрещено нанимать персонал для своих загранучреждений из числа российских граждан."А вот это уже очень для них серьезно", - считает Захарова.
https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728928702.html
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РИА Новости
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире