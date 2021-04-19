https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728937838.html

Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия, заявил МИД

Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия, заявил МИД

Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия в адрес Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:26

2021-04-19T14:26

2021-04-19T22:41

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия в адрес Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Цена, которую Чехия за это (действия в адрес Москвы – ред.) заплатила – колоссальна. Это удар по двусторонним отношениям с Россией, это удар по собственной дипломатической службе. Сегодня должны покинуть Россию 20 чешских дипломатов и, к сожалению, так принято в дипломатической практике, членов их семей. Это не наш выбор, это ответные меры", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она также добавила, что Праге также теперь запрещено нанимать персонал для своих загранучреждений из числа российских граждан."А вот это уже очень для них серьезно", - считает Захарова.

https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728928702.html

россия

чехия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире