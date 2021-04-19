https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728935338.html
В МИД прокомментировали отказ Праги давать детали о взрывах
В МИД прокомментировали отказ Праги давать детали о взрывах
Заявления Праги о том, что она не будет раскрывать все детали по взрывам – доказательство того, что это фейк, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:10
2021-04-19T14:10
2021-04-19T14:10
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Заявления Праги о том, что она не будет раскрывать все детали по взрывам – доказательство того, что это фейк, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Товарищи, это и есть доказательство того, что вся эта история – выдуманный, грязный, отвратительный фейк. Когда речь идет о трагическом случае, люди, официальные лица, соответствующие структуры используют все возможности, чтобы выяснить истинную правду. Когда на самом начальном этапе опубликования этой информации уже ставятся барьеры для получения всей полноты данных… конечно, это традиционный сценарий "хайли лайкли", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, мария захарова, мид чехии, москва, прага, в мире