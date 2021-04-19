https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728931144.html

Чехия не должна удивляться ответным мерам России, заявили в МИД

Чехия не должна удивляться ответным мерам России, заявили в МИД

Чехия не должна удивляться ответным мерам РФ на высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:52

2021-04-19T13:52

2021-04-19T14:05

ян гамачек

мария захарова

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Чехия не должна удивляться ответным мерам РФ на высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Удивляться чешским официальным лицам нечему, если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".По ее словам, чешская сторона понимала, какими будут ответные действия Москвы. "Высылка чешских дипломатов как ответная мера была не просто предсказуема, она была неминуема", - сказала дипломат.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728928702.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/chekhiya-1728912040.html

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ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, россия, чехия, в мире