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Чехия не должна удивляться ответным мерам России, заявили в МИД
Чехия не должна удивляться ответным мерам России, заявили в МИД
Чехия не должна удивляться ответным мерам РФ на высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:52
2021-04-19T14:05
ян гамачек
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
москва
россия
чехия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Чехия не должна удивляться ответным мерам РФ на высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Удивляться чешским официальным лицам нечему, если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".По ее словам, чешская сторона понимала, какими будут ответные действия Москвы. "Высылка чешских дипломатов как ответная мера была не просто предсказуема, она была неминуема", - сказала дипломат.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728928702.html
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ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, россия, чехия, в мире

Чехия не должна удивляться ответным мерам России, заявили в МИД

13:52 19.04.2021 (обновлено: 14:05 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Чехия не должна удивляться ответным мерам РФ на высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Удивляться чешским официальным лицам нечему, если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
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По ее словам, чешская сторона понимала, какими будут ответные действия Москвы. "Высылка чешских дипломатов как ответная мера была не просто предсказуема, она была неминуема", - сказала дипломат.
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.
В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
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Ян ГамачекМария ЗахароваАндрей БабишМИД ЧехииМоскваРоссияЧехияВ мире
 
 
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