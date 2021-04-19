https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728911024.html

Эксперт назвал причину обвинений Чехии в адрес России

Эксперт назвал причину обвинений Чехии в адрес России

Обвинения Праги в адрес Москвы согласованы с США, чтобы ликвидировать намек на российское участие в строительстве нового энергоблока АЭС "Дукованы", поскольку в РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:30

2021-04-19T12:30

2021-04-19T12:30

россия

westinghouse electric

андрей суздальцев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

сша

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Обвинения Праги в адрес Москвы согласованы с США, чтобы ликвидировать намек на российское участие в строительстве нового энергоблока АЭС "Дукованы", поскольку в тендере участвует и американская компагния, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в минувшую субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов. На следующий день было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.Глава минпромторга Чехии Карел Гавличек позднее заявил, что российская компания " течение нескольких дней будет выведена из возможности участия в тендере" на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", по его словам, "исключено, чтобы кто-то из других участников (тендера) мог прийти с "Росатомом" как субпоставщиком".По мнению Суздальцева, версия о том, что взрыв на складе устроили российские спецслужбы, выглядит неубедительно, чешская сторона просто повторила доводы Украины, где уже взрывались склады, в чем Киев обвинял "российских диверсантов".По его словам, эта история со взрывом "была вытащена", чтобы ликвидировать даже намеки на российское влияние."Держали про запас, вопрос о тендере ситуацию обновил", - заявил политолог, подчеркнув, что в итоге получилось очень неприятно и для Москвы и для самой Праги.По словам Суздальцева, вариант с обвинениями Праге, внешняя политика которой "полностью согласуется с американцами", подобрали, чтобы поскандалить: это будет подаваться на уровень НАТО, будет рассказываться, что "диверсанты взрывали в центре Европы". "Если у вас на кухне чайник загорелся, то тоже Россия виновата", - добавил эксперт.Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", которая была сооружена в 1985-1987 годах по советскому проекту, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.Возможное участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка Чехии. Более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились в октябре прошлого года с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности. В результате, китайская компания была кабмином Чехии в марте этого года исключена из потенциальных участников тендера.

https://ria.ru/20210418/zakharova-1728852551.html

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728908844.html

https://ria.ru/20210419/diplomat-1728901034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, westinghouse electric, андрей суздальцев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, сша