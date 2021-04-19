https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728908844.html

Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице

Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице

Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, заявил на брифинге в понедельник первый... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:18

2021-04-19T12:18

2021-04-19T12:47

россия

ян гамачек

андрей бабиш

мид чехии

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прага

в мире

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, заявил на брифинге в понедельник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек."Российская сторона не должна знать всего, что мы знаем о той операции. Следует ожидать, что Россия будет защищаться, и я не могу исключить появления документов, которые попытаются опровергнуть чешскую версию. Идет полицейское расследование", - заявил Гамачек, слова которого приводит издание Novinky.cz.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/vrbetitsa-1728822801.html

https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728813275.html

россия

москва

прага

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россия, ян гамачек, андрей бабиш, мид чехии, москва, прага, в мире