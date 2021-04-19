Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:18 19.04.2021 (обновлено: 12:47 19.04.2021)
© AP Photo / Petr David JosekЖенщина в маске на Карловом мосту в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, заявил на брифинге в понедельник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек.
"Российская сторона не должна знать всего, что мы знаем о той операции. Следует ожидать, что Россия будет защищаться, и я не могу исключить появления документов, которые попытаются опровергнуть чешскую версию. Идет полицейское расследование", - заявил Гамачек, слова которого приводит издание Novinky.cz.
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
18 апреля, 14:28Чехия планирует рассекретить документ о взрывах во Врбетице