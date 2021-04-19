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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210419/boeviki-1729012374.html
Центр по примирению раскрыл планы боевиков по подготовке терактов в Сирии
Центр по примирению раскрыл планы боевиков по подготовке терактов в Сирии
Террористы в Сирии планируют теракты и нападения на госучреждения в крупных городах в преддверии выборов президента, сообщил заместитель руководителя Центра по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T22:07
2021-04-19T22:24
война в сирии
эт-танф
центр примирения враждующих сторон в сирии
сирия
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Террористы в Сирии планируют теракты и нападения на госучреждения в крупных городах в преддверии выборов президента, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."Незаконными вооруженными формированиями спланированы теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, с целью дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов президента Сирии", - сказал Карпов на брифинге.По его словам, террористы готовятся в тренировочных лагерях боевиков, которые находятся "на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США".
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эт-танф, центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия, в мире

Центр по примирению раскрыл планы боевиков по подготовке терактов в Сирии

22:07 19.04.2021 (обновлено: 22:24 19.04.2021)
 
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Террористы в Сирии планируют теракты и нападения на госучреждения в крупных городах в преддверии выборов президента, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
"Незаконными вооруженными формированиями спланированы теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, с целью дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов президента Сирии", - сказал Карпов на брифинге.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 13:27
Назначена дата президентских выборов в Сирии
По его словам, террористы готовятся в тренировочных лагерях боевиков, которые находятся "на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США".
 
Война в СирииЭт-ТанфЦентр примирения враждующих сторон в СирииСирияВ мире
 
 
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