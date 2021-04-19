https://ria.ru/20210419/boeviki-1729012374.html

Центр по примирению раскрыл планы боевиков по подготовке терактов в Сирии

Центр по примирению раскрыл планы боевиков по подготовке терактов в Сирии

Террористы в Сирии планируют теракты и нападения на госучреждения в крупных городах в преддверии выборов президента, сообщил заместитель руководителя Центра по... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T22:07

2021-04-19T22:07

2021-04-19T22:24

война в сирии

эт-танф

центр примирения враждующих сторон в сирии

сирия

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Террористы в Сирии планируют теракты и нападения на госучреждения в крупных городах в преддверии выборов президента, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."Незаконными вооруженными формированиями спланированы теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, с целью дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов президента Сирии", - сказал Карпов на брифинге.По его словам, террористы готовятся в тренировочных лагерях боевиков, которые находятся "на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США".

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/vybory-1728806893.html

эт-танф

сирия

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эт-танф, центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия, в мире