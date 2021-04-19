https://ria.ru/20210419/boeviki-1729012374.html
Центр по примирению раскрыл планы боевиков по подготовке терактов в Сирии
Центр по примирению раскрыл планы боевиков по подготовке терактов в Сирии
Террористы в Сирии планируют теракты и нападения на госучреждения в крупных городах в преддверии выборов президента, сообщил заместитель руководителя Центра по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T22:07
2021-04-19T22:07
2021-04-19T22:24
война в сирии
эт-танф
центр примирения враждующих сторон в сирии
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565051798_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfa99c908f74a1d8807db6f391d888b8.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Террористы в Сирии планируют теракты и нападения на госучреждения в крупных городах в преддверии выборов президента, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."Незаконными вооруженными формированиями спланированы теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, с целью дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов президента Сирии", - сказал Карпов на брифинге.По его словам, террористы готовятся в тренировочных лагерях боевиков, которые находятся "на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США".
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/vybory-1728806893.html
эт-танф
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565051798_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c04fed42c7f100188cfa5421094da055.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эт-танф, центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия, в мире