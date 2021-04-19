https://ria.ru/20210419/blagoustroystvo-1729082460.html

Власти рассказали о планах по благоустройству в Москве до конца апреля

Власти рассказали о планах по благоустройству в Москве до конца апреля

До конца месяца в Москве планируется привести в порядок более 17 тысяч объектов энергетики, промыть и покрасить свыше 8,5 тысячи детских и спортивных площадок,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-19T12:57

2021-04-19T12:57

2021-04-20T13:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

telegram (приложение)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729088338_0:0:3343:1880_1920x0_80_0_0_492cd91705217159338cc466102a7487.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. До конца месяца в Москве планируется привести в порядок более 17 тысяч объектов энергетики, промыть и покрасить свыше 8,5 тысячи детских и спортивных площадок, около 2 тысяч инженерных сооружений и памятников, фасады и цоколи зданий, все элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в понедельник."Продолжаем уборку и благоустройство города после зимы. До конца месяца: приведем в порядок более 17 тысяч объектов энергетики: промоем вентиляционные шахты коммуникационных коллекторов, промоем и при необходимости покрасим здания трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, центральных тепловых пунктов. Промоем и покрасим более 8,5 тысячи детских и спортивных площадок, при необходимости отремонтируем спортивное и игровое оборудование, заменим утраченные элементы", - говорится в сообщении.Отмечается, что также промоют около 2 тысяч инженерных сооружений, 1,1 тысячи памятников, фасады и цоколи зданий, все элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Один раз промоют дороги и прилегающие к ним территории со специальным моющим средством.

https://ria.ru/20210417/subbotnik-1728711019.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва