Власти рассказали о планах по благоустройству в Москве до конца апреля
12:57 19.04.2021 (обновлено: 13:21 20.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия в Москве
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. До конца месяца в Москве планируется привести в порядок более 17 тысяч объектов энергетики, промыть и покрасить свыше 8,5 тысячи детских и спортивных площадок, около 2 тысяч инженерных сооружений и памятников, фасады и цоколи зданий, все элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в понедельник.
"Продолжаем уборку и благоустройство города после зимы. До конца месяца: приведем в порядок более 17 тысяч объектов энергетики: промоем вентиляционные шахты коммуникационных коллекторов, промоем и при необходимости покрасим здания трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, центральных тепловых пунктов. Промоем и покрасим более 8,5 тысячи детских и спортивных площадок, при необходимости отремонтируем спортивное и игровое оборудование, заменим утраченные элементы", - говорится в сообщении.
17 апреля, 14:01В Москве продолжили работы по благоустройству инфраструктуры
Отмечается, что также промоют около 2 тысяч инженерных сооружений, 1,1 тысячи памятников, фасады и цоколи зданий, все элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Один раз промоют дороги и прилегающие к ним территории со специальным моющим средством.