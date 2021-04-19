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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210419/blagoustroystvo-1728969634.html
Югра направит полтора миллиарда рублей на благоустройство
Югра направит полтора миллиарда рублей на благоустройство
Более 1,5 направят в этом году на благоустройство общественных и дворовых территорий в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:56
2021-04-19T16:56
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апр - РИА Новости. Более 1,5 направят в этом году на благоустройство общественных и дворовых территорий в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает пресс-служба регионального правительства.С инициативой увеличить финансирование на благоустройство городов и сел выступила фракция единороссов в региональной думе. Предложение поддержали губернатор ХМАО Наталья Комарова и правительство региона.Так, окружные власти приняли решение увеличить финансирование проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий в 2021 году на 811 миллионов рублей. Часть средств пойдет на софинансирование муниципальных проектов-победителей и финалистов всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Деньги получат небольшие города и поселки.Подчеркивается, что такой объем финансирования позволит благоустроить 123 общественных и дворовых территории.
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество

Югра направит полтора миллиарда рублей на благоустройство

16:56 19.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства в Ханты-Мансийске
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апр - РИА Новости. Более 1,5 направят в этом году на благоустройство общественных и дворовых территорий в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает пресс-служба регионального правительства.
С инициативой увеличить финансирование на благоустройство городов и сел выступила фракция единороссов в региональной думе. Предложение поддержали губернатор ХМАО Наталья Комарова и правительство региона.
Так, окружные власти приняли решение увеличить финансирование проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий в 2021 году на 811 миллионов рублей. Часть средств пойдет на софинансирование муниципальных проектов-победителей и финалистов всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Деньги получат небольшие города и поселки.
"Всего в 2021 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено свыше 1,5 миллиарда рублей, в том числе средства бюджета региона - 1 миллиард рублей, средства федерального бюджета – 454 миллиона рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сейте правительства ХМАО.
Подчеркивается, что такой объем финансирования позволит благоустроить 123 общественных и дворовых территории.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 07:53Ханты-Мансийский Автономный Округ
Югра расскажет об IT-стойбищах на форуме ООН по вопросам коренных народов
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
 
 
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