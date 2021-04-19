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Югра направит полтора миллиарда рублей на благоустройство
Югра направит полтора миллиарда рублей на благоустройство
Более 1,5 направят в этом году на благоустройство общественных и дворовых территорий в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:56
2021-04-19T16:56
2021-04-19T16:56
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апр - РИА Новости. Более 1,5 направят в этом году на благоустройство общественных и дворовых территорий в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает пресс-служба регионального правительства.С инициативой увеличить финансирование на благоустройство городов и сел выступила фракция единороссов в региональной думе. Предложение поддержали губернатор ХМАО Наталья Комарова и правительство региона.Так, окружные власти приняли решение увеличить финансирование проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий в 2021 году на 811 миллионов рублей. Часть средств пойдет на софинансирование муниципальных проектов-победителей и финалистов всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Деньги получат небольшие города и поселки.Подчеркивается, что такой объем финансирования позволит благоустроить 123 общественных и дворовых территории.
https://ria.ru/20210417/it-stoybischa-1728679791.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество