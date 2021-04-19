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Исследование: более половины россиян хотели бы открыть свой бизнес
Исследование: более половины россиян хотели бы открыть свой бизнес
Более половины россиян хотели бы открыть свое дело, показало исследование сервиса "Работа.ру" и "дочки" Сбербанка "Сбербанк страхование", которое есть в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T07:14
2021-04-19T07:14
россия
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более половины россиян хотели бы открыть свое дело, показало исследование сервиса "Работа.ру" и "дочки" Сбербанка "Сбербанк страхование", которое есть в распоряжении РИА Новости.В нем приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны.Большинство жителей России (68%) хотели бы стать предпринимателями для улучшения своего финансового положения. Также более половины опрошенных (52%) указали, что собственный бизнес поможет им построить уверенное будущее. Еще 44% респондентов хотели бы иметь больше свободы благодаря своему делу, а 43% желают создать что-то особенное.Кроме того, 31% участников исследования указали, что предпринимательство может помочь им чувствовать себя успешными. Каждый пятый опрошенный (21%) также считает, что собственный бизнес позволяет держать все под контролем.Наконец, 11% жителей России рассказали, что свой бизнес позволит им чувствовать себя престижнее, а 9% хотели бы получить признание благодаря предпринимательской деятельности. В варианте "Другое" опрошенные чаще всего отмечали, что собственный бизнес позволит им стать независимыми, а также оградит от работы с плохими руководителями.
https://ria.ru/20210412/biznes-1727819500.html
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россия, экономика

Исследование: более половины россиян хотели бы открыть свой бизнес

07:14 19.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более половины россиян хотели бы открыть свое дело, показало исследование сервиса "Работа.ру" и "дочки" Сбербанка "Сбербанк страхование", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В нем приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны.
"Более половины опрошенных (51%) отметили, что в будущем хотели бы открыть свое дело. При этом 3% уже имеют собственный бизнес, а 46% не желают начинать предпринимательскую деятельность", - показало исследование.
Большинство жителей России (68%) хотели бы стать предпринимателями для улучшения своего финансового положения. Также более половины опрошенных (52%) указали, что собственный бизнес поможет им построить уверенное будущее. Еще 44% респондентов хотели бы иметь больше свободы благодаря своему делу, а 43% желают создать что-то особенное.
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Кроме того, 31% участников исследования указали, что предпринимательство может помочь им чувствовать себя успешными. Каждый пятый опрошенный (21%) также считает, что собственный бизнес позволяет держать все под контролем.
Наконец, 11% жителей России рассказали, что свой бизнес позволит им чувствовать себя престижнее, а 9% хотели бы получить признание благодаря предпринимательской деятельности. В варианте "Другое" опрошенные чаще всего отмечали, что собственный бизнес позволит им стать независимыми, а также оградит от работы с плохими руководителями.
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