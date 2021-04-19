https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html

"Только через мой труп". У Лукашенко готов ответ на попытку переворота

"Только через мой труп". У Лукашенко готов ответ на попытку переворота

Спецслужбы Белоруссии и России предотвратили военный переворот в Минске. По версии властей, заговорщикам помогали ЦРУ и ФБР, заинтересованные в убийстве... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:31

2021-04-19T17:31

2021-04-19T17:49

протесты в белоруссии

фбр

протесты

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

джо байден

владимир путин

москва

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728963536_0:0:2539:1429_1920x0_80_0_0_aa6f4b6aa5e0ac151416c7731faed6ae.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Спецслужбы Белоруссии и России предотвратили военный переворот в Минске. По версии властей, заговорщикам помогали ЦРУ и ФБР, заинтересованные в убийстве белорусского лидера. Чтобы не допустить революций, Лукашенко готовит президентский декрет — "принципиальное решение за четверть века". Через несколько дней он обсудит это с Владимиром Путиным. Египетский сценарийДетали спецоперации по предотвращению военного переворота раскрыл сам Лукашенко. Но заранее предупредил: тема "крайне чувствительна". "Она напрямую касается меня и моих детей", — пояснил он во время субботника в родном селе Александрия Шкловского района. "Заговорщики планировали захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим, мол, в погреб. Кстати, в Гомельской области подготовили такой погреб. Мы задержали группу, они показали, как это все планировали", — сообщил Лукашенко.По его версии, переворот планировали задержанные ранее в Москве белорусские оппозиционеры, в том числе политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. А помогали им иностранные спецслужбы — "скорее всего, ЦРУ или ФБР". Телеканал ОНТ показал репортаж о том, как сотрудники КГБ Белоруссии и ФСБ России задерживают в аэропорту заговорщиков. Но основная часть сюжета — перехваченные переговоры. В одном из московских ресторанов Федута и Зенкович общаются по видеосвязи Zoom с белорусскими оппозиционерами, проживающими на Западе. Обсуждают убийство на военном параде в 1981 году президента Египта Анвара Саадата. "Была удачная трансформация, не режима, но, по крайней мере, ротация в Египте", — говорит Федут. Белорусские силовики уточнили, что переворот планировали на 9 мая, во время парада в День Победы. Рассчитывали на военных, перешедших на сторону оппозиции. Кроме того, арестованные "вели консультации в США и Польше". Переговоры с Западом, по версии Минска, курировал юрист Зенкович. Помимо белорусского, у него есть и американское гражданство. Американское "бульканье""Любое предположение о том, что правительство США вовлечено в попытку убийства Лукашенко, — это абсолютная ложь", — откликнулись в Госдепе. Силовики усилили охрану президента и его семьи. А сам Лукашенко готовит "принципиальное решение за четверть века" — оформит его в виде декрета. "Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это будет очень серьезно. Даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится", — пообещал глава государства.Минские власти обратились за помощью к России и лично Путину. Российский президент затрагивал события в Белоруссии в ходе недавних телефонных переговоров с Джо Байденом, подтвердили в Кремле. Но, по словам Лукашенко, кроме "бульканья — ни одного ответа" от США. В ближайшие дни он намерен лично обсудить с Путиным все происходящее. Встреча, которая готовится в Москве, будет уже второй в этом году. Первая состоялась в феврале в Сочи. Главная тема — согласование дорожных карт по интеграции, в первую очередь экономической. Еще несколько лет назад планировали начать с объединения фискальных систем. Но президентские выборы в Белоруссии и последовавшие акции протеста затормозили процесс. Консультации возобновились прошлой осенью. Путин предложил подключить к дискуссии российского премьер-министра Михаила Мишустина, который ранее возглавлял Федеральную налоговую службу. На прошлой неделе Мишустин прибыл в Минск. На переговорах с Лукашенко он поднял вопрос о налоговом маневре в нефтяной отрасли, по которому позиции России и Белоруссии расходятся. Минск много лет апеллирует к тому, что в Союзном государстве стоимость энергоресурсов должна быть единой. Москва не во всем соглашается. Два года назад Россия объявила налоговый маневр. Белоруссия перестала получать нефть по внутрироссийским ценам, что лишило бюджет значимых поступлений. Москва частично компенсировала Минску потери, но в ближайшие годы убытки возмещать не будут. Лукашенко оспаривал это решение. Сейчас стороны, похоже, близки к компромиссу. Декрет ЛукашенкоНастал удачный момент для сближения, полагает белорусский политолог Денис Мельянцов. Он приводит данные соцопросов жителей Белоруссии: большинство поддерживают интеграцию с Россией. "Но речь об экономике. Ни о каком политическом или военном объединении речи не идет", — подчеркивает Мельянцов. Предотвращенный госпереворот он оценивает как "большую политическую удачу властей". На этом фоне Лукашенко сможет принять любые экстраординарные меры, сославшись на необходимость обеспечения национальной безопасности, убежден собеседник. "Анонсированный президентский декрет, скорее всего, закрепит гарантии режима Лукашенко — сохранение идеологической и институционной основы системы, даже если действующий президент покинет пост", — полагает Мельянцов. Он видит три возможных сценария. "Первый — самый радикальный, но и курьезный: передача власти по наследству. Никто всерьез к этому не относится. Тем не менее многие согласны — это сохранило бы режим в нынешнем виде", — рассуждает Мельянцов. Декрет может быть посвящен углублению интеграции с Россией. "В таком случае Москва выступит гарантом политической стабильности Белоруссии. Но пойдет ли на это Лукашенко — неизвестно. Он всегда выступал за расширение суверенитета Белоруссии, а тут придется этим частично поступиться. Отстояв власть перед оппозицией, Лукашенко вряд ли уступит ее Москве", — продолжает политолог. Третий сценарий — компромиссный. "Глава государства перенастроит политическую систему так, чтобы президента не выбирали. Это право перейдет к Всебелорусскому народному собранию", — предполагает Мельянцов. Цена вопросаБелорусский политолог Евгений Прейгерман считает, что даже самые радикальные решения президента не вызовут массовых протестов. "Люди выходили на демонстрации, ожидая быстрой смены власти. Но Лукашенко устоял. При этом очень жесткое подавление протестов оказалось для большинства белорусов слишком болезненным. Даже если президент пойдет на отмену общенациональных выборов, это не породит такую же волну недовольства, как в прошлом году", — говорит собеседник РИА Новости. Он допускает возможность массовых протестов, если объявят референдум или голосование по изменению конституции. Но в нынешних условиях Лукашенко проще действовать посредством прямых президентских декретов. Не исключено, что именно этот сценарий он предпочтет.

https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html

https://ria.ru/20191207/1562070712.html

москва

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице). 2021-04-19T17:31 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, протесты, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, владимир путин, москва, белоруссия, сша, в мире