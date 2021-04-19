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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728909434.html
Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
Житель Белоруссии приговорен судом к 5 годам колонии усиленного режима за призывы к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:22
2021-04-19T12:22
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
витебская область
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Житель Белоруссии приговорен судом к 5 годам колонии усиленного режима за призывы к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента республики, сообщается в понедельник на сайте генеральной прокуратуры страны."Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 29-летнего жителя Полоцкого района, которому инкриминированы преступления против мира и безопасности, а также порядка управления… Суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении.Согласно ему, мужчина с октября 2019 года по июль 2020 года в интернете размещал комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента Белоруссии, а также оскорбления в адрес главы государства. Свою вину в противоправных деяниях признал частично.Как уточняется в сообщении, с учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда признала мужчину виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности, а также в публичном оскорблении президента Белоруссии. Обвиняемый также признан виновным в угрозе насилием в отношении президента Белоруссии в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебных обязанностей.В сообщении говорится, что решением суда в доход государства конфискован мобильный телефон, с использованием которого обвиняемый размещал комментарии. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - подчеркивается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210412/sud-1727912150.html
https://ria.ru/20210412/belorussiya-1727867776.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, витебская область, белоруссия, в мире

Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию

12:22 19.04.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками правоохранительных органов участника несанкционированной акции в Минске
Задержание сотрудниками правоохранительных органов участника несанкционированной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Житель Белоруссии приговорен судом к 5 годам колонии усиленного режима за призывы к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента республики, сообщается в понедельник на сайте генеральной прокуратуры страны.
"Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 29-летнего жителя Полоцкого района, которому инкриминированы преступления против мира и безопасности, а также порядка управления… Суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении.
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Согласно ему, мужчина с октября 2019 года по июль 2020 года в интернете размещал комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента Белоруссии, а также оскорбления в адрес главы государства. Свою вину в противоправных деяниях признал частично.
Как уточняется в сообщении, с учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда признала мужчину виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности, а также в публичном оскорблении президента Белоруссии. Обвиняемый также признан виновным в угрозе насилием в отношении президента Белоруссии в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебных обязанностей.
В сообщении говорится, что решением суда в доход государства конфискован мобильный телефон, с использованием которого обвиняемый размещал комментарии. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - подчеркивается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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Протесты в БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоВитебская областьБелоруссияВ мире
 
 
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