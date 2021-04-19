https://ria.ru/20210419/bayden-1728941149.html
Заткните Байдена: болгары высмеяли режим ЧП из-за России в США
Заткните Байдена: болгары высмеяли режим ЧП из-за России в США
Читатели болгарского журнала "Дневник" прокомментировали решение президента США Джо Байдена ввести чрезвычайное положение из-за "экстраординарной" угрозы со... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:40
2021-04-19T14:40
2021-04-19T15:08
россия
джо байден
сша
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_0:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_fee1f5aebd2c980cb78c9370a970f703.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читатели болгарского журнала "Дневник" прокомментировали решение президента США Джо Байдена ввести чрезвычайное положение из-за "экстраординарной" угрозы со стороны России. Большинство раскритиковали решение главы Белого дома. Так, пользователь kvasimodo назвал американского лидера "экстраординарным", а venci4 заявил, что тот забудет, как Штаты продали Болгарии самолеты. Веселин Дечев напомнил о признании независимости Косово в контексте обвинений в нарушении международного права. "Уважение территориальной целостности государств" — а что насчет Косово, дядя Джо?" — спросил он.Svoboden назвал Америку посмешищем и обратил внимание на основных кандидатов на минувших выборах в США — самого Байдена и Дональда Трампа. Экс-лидера Соединенных Штатов также упомянул пользователь под ником Сатана Ликующий. По его мнению, нынешний американский президент повторяет методы предшественника."Он остановил корабли в Черном море, но ввел экономические санкции. Трамп сделал то же самое, но против Ирана", — отметил комментатор.Hristov заявил, что глава Белого дома становится опасным для мира. С ним согласился fes18649563, усомнившись, что Байден "протянет" до конца президентского срока."Совсем умом тронулся, прямо скажем. Надеюсь, русские учтут его проблемы и не будут воспринимать его слова слишком серьезно", — написал он, отметив, что человечество очень близко к Третьей мировой войне."Ну, такая Россия второсортная страна, что даже объявляют чрезвычайное положение, словно это вторжение инопланетян", — пошутил MilliVanilli. В четверг, 15 апреля, американский лидер объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи "с нетипичной и экстраординарной" угрозой. В письме конгрессу Байден заявил об опасности для США некоторых "пагубных шагов" со стороны России. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210413/napomnili-1728146043.html
https://ria.ru/20210415/pobeda-1728450391.html
https://ria.ru/20210406/voyna-1727085309.html
россия
сша
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_216:0:1791:1181_1920x0_80_0_0_fd9b0585100916aa452361a3b73fa5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, сша, болгария, в мире
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Читатели болгарского журнала "Дневник
" прокомментировали решение президента США Джо Байдена
ввести чрезвычайное положение из-за "экстраординарной" угрозы со стороны России
.
Большинство раскритиковали решение главы Белого дома. Так, пользователь kvasimodo назвал американского лидера "экстраординарным", а venci4 заявил, что тот забудет, как Штаты продали Болгарии
самолеты.
Веселин Дечев напомнил о признании независимости Косово
в контексте обвинений в нарушении международного права.
"Уважение территориальной целостности государств" — а что насчет Косово, дядя Джо?" — спросил он.
Svoboden назвал Америку
посмешищем и обратил внимание на основных кандидатов на минувших выборах в США — самого Байдена и Дональда Трампа
.
"Если они — самые лучшие, вы представляете, какими были другие кандидаты?!" — задался вопросом читатель.
Экс-лидера Соединенных Штатов также упомянул пользователь под ником Сатана Ликующий. По его мнению, нынешний американский президент повторяет методы предшественника.
"Он остановил корабли в Черном море
, но ввел экономические санкции. Трамп сделал то же самое, но против Ирана", — отметил комментатор.
Hristov заявил, что глава Белого дома становится опасным для мира.
"Демократам неплохо было бы заткнуть ему рот, пока совсем плохо не стало", — посоветовал читатель.
С ним согласился fes18649563, усомнившись, что Байден "протянет" до конца президентского срока.
"Совсем умом тронулся, прямо скажем. Надеюсь, русские учтут его проблемы и не будут воспринимать его слова слишком серьезно", — написал он, отметив, что человечество очень близко к Третьей мировой войне.
"Ну, такая Россия второсортная страна, что даже объявляют чрезвычайное положение, словно это вторжение инопланетян", — пошутил MilliVanilli.
В четверг, 15 апреля, американский лидер объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи "с нетипичной и экстраординарной" угрозой. В письме конгрессу Байден заявил об опасности для США некоторых "пагубных шагов" со стороны России.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>