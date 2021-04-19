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Заткните Байдена: болгары высмеяли режим ЧП из-за России в США
Заткните Байдена: болгары высмеяли режим ЧП из-за России в США
Читатели болгарского журнала "Дневник" прокомментировали решение президента США Джо Байдена ввести чрезвычайное положение из-за "экстраординарной" угрозы со... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:40
2021-04-19T15:08
россия
джо байден
сша
болгария
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читатели болгарского журнала "Дневник" прокомментировали решение президента США Джо Байдена ввести чрезвычайное положение из-за "экстраординарной" угрозы со стороны России. Большинство раскритиковали решение главы Белого дома. Так, пользователь kvasimodo назвал американского лидера "экстраординарным", а venci4 заявил, что тот забудет, как Штаты продали Болгарии самолеты. Веселин Дечев напомнил о признании независимости Косово в контексте обвинений в нарушении международного права. "Уважение территориальной целостности государств" — а что насчет Косово, дядя Джо?" — спросил он.Svoboden назвал Америку посмешищем и обратил внимание на основных кандидатов на минувших выборах в США — самого Байдена и Дональда Трампа. Экс-лидера Соединенных Штатов также упомянул пользователь под ником Сатана Ликующий. По его мнению, нынешний американский президент повторяет методы предшественника."Он остановил корабли в Черном море, но ввел экономические санкции. Трамп сделал то же самое, но против Ирана", — отметил комментатор.Hristov заявил, что глава Белого дома становится опасным для мира. С ним согласился fes18649563, усомнившись, что Байден "протянет" до конца президентского срока."Совсем умом тронулся, прямо скажем. Надеюсь, русские учтут его проблемы и не будут воспринимать его слова слишком серьезно", — написал он, отметив, что человечество очень близко к Третьей мировой войне."Ну, такая Россия второсортная страна, что даже объявляют чрезвычайное положение, словно это вторжение инопланетян", — пошутил MilliVanilli. В четверг, 15 апреля, американский лидер объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи "с нетипичной и экстраординарной" угрозой. В письме конгрессу Байден заявил об опасности для США некоторых "пагубных шагов" со стороны России. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, джо байден, сша, болгария, в мире

Заткните Байдена: болгары высмеяли режим ЧП из-за России в США

14:40 19.04.2021 (обновлено: 15:08 19.04.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читатели болгарского журнала "Дневник" прокомментировали решение президента США Джо Байдена ввести чрезвычайное положение из-за "экстраординарной" угрозы со стороны России.
Большинство раскритиковали решение главы Белого дома. Так, пользователь kvasimodo назвал американского лидера "экстраординарным", а venci4 заявил, что тот забудет, как Штаты продали Болгарии самолеты.
Веселин Дечев напомнил о признании независимости Косово в контексте обвинений в нарушении международного права.
"Уважение территориальной целостности государств" — а что насчет Косово, дядя Джо?" — спросил он.
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Svoboden назвал Америку посмешищем и обратил внимание на основных кандидатов на минувших выборах в США — самого Байдена и Дональда Трампа.
"Если они — самые лучшие, вы представляете, какими были другие кандидаты?!" — задался вопросом читатель.
Экс-лидера Соединенных Штатов также упомянул пользователь под ником Сатана Ликующий. По его мнению, нынешний американский президент повторяет методы предшественника.
"Он остановил корабли в Черном море, но ввел экономические санкции. Трамп сделал то же самое, но против Ирана", — отметил комментатор.
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Hristov заявил, что глава Белого дома становится опасным для мира.

"Демократам неплохо было бы заткнуть ему рот, пока совсем плохо не стало", — посоветовал читатель.

С ним согласился fes18649563, усомнившись, что Байден "протянет" до конца президентского срока.
"Совсем умом тронулся, прямо скажем. Надеюсь, русские учтут его проблемы и не будут воспринимать его слова слишком серьезно", — написал он, отметив, что человечество очень близко к Третьей мировой войне.
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"Ну, такая Россия второсортная страна, что даже объявляют чрезвычайное положение, словно это вторжение инопланетян", — пошутил MilliVanilli.
В четверг, 15 апреля, американский лидер объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи "с нетипичной и экстраординарной" угрозой. В письме конгрессу Байден заявил об опасности для США некоторых "пагубных шагов" со стороны России.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияДжо БайденСШАБолгарияВ мире
 
 
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