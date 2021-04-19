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В Болгарии запретили прививать вакциной AstraZeneca женщин до 65 лет
В Болгарии запретили прививать вакциной AstraZeneca женщин до 65 лет
Болгария останавливает применение вакцины AstraZeneca от коронавируса для женщин моложе 65 лет, предрасположенных к тромбозам или с пониженным количеством... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:23
2021-04-19T17:23
2021-04-19T18:37
распространение коронавируса
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вакцины
коронавирусы
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болгария
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Болгария останавливает применение вакцины AstraZeneca от коронавируса для женщин моложе 65 лет, предрасположенных к тромбозам или с пониженным количеством тромбоцитов, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на министра здравоохранения Костадина Ангелова.Соответствующее решение принял Национальный штаб по вакцинации. При этом лица, получившие первую инъекцию AstraZeneca, могут сделать вторую прививку этим же препаратом, если у них не было обнаружено побочных эффектов. Люди, которые не хотят получать вторую инъекцию AstraZeneca, могут привиться препаратом Pfizer, но не ранее, чем через 84 дня после первой прививки. Те, кто откажется от второй прививки, не получат сертификат о вакцинации, уточнил министр.По данным минздрава, с начала пандемии в стране был выявлен 386 381 случай заражений, скончались 15 195 человек.
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , болгария, вакцинация
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Болгария
останавливает применение вакцины AstraZeneca
от коронавируса
для женщин моложе 65 лет, предрасположенных к тромбозам или с пониженным количеством тромбоцитов, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на министра здравоохранения Костадина Ангелова.
Соответствующее решение принял Национальный штаб по вакцинации. При этом лица, получившие первую инъекцию AstraZeneca, могут сделать вторую прививку этим же препаратом, если у них не было обнаружено побочных эффектов. Люди, которые не хотят получать вторую инъекцию AstraZeneca, могут привиться препаратом Pfizer, но не ранее, чем через 84 дня после первой прививки. Те, кто откажется от второй прививки, не получат сертификат о вакцинации, уточнил министр.
По данным минздрава, с начала пандемии в стране был выявлен 386 381 случай заражений, скончались 15 195 человек.