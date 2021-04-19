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Правительство утвердило план по реализации стратегии развития Арктики
Правительство утвердило план по реализации стратегии развития Арктики
Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики, основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:05
2021-04-19T09:43
россия
сабетта
михаил мишустин
владимир путин
нарьян-мар
арктика
правительство рф
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики, основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах, сообщается на сайте кабмина."Решение социальных проблем, создание комфортной среды для жизни, привлечение новых инвесторов, стимулирование промпроизводства и обеспечение государственной безопасности – мероприятия по этим направлениям вошли в план реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике. Такой документ своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021–2022 годах. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу.Основной акцент сделан на повышение качества жизни людей. Для этого будут усовершенствованы стандарты медпомощи для жителей Крайнего Севера, а медицинские организации получат необходимый транспорт, в том числе авиационный. Кроме того, планируется поддержать медработников, переезжающих в Арктику, и проработать предложения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на территории макрорегиона.План также предусматривает создание новой системы социальных гарантий для северян. Ее проект поступит в правительство к концу 2021 года.Будут предложены дополнительные механизмы господдержки бесперебойной доставки товаров в отдаленные районы, разработаны стандарты развития городской среды с учетом природно-климатических особенностей Арктики. Планируется нарастить поддержку инвестпроектов, реализуемых на принципах ГЧП, предоставлять дополнительные социальные гарантии переезжающим в Заполярье для работы, поощрять традиционные промыслы коренных малочисленных народов. Отдельные мероприятия посвящены созданию необходимой инфраструктуры и оборудования, проведению геологоразведки.Документ предусматривает также реконструкцию аэропорта Мурманска, строительство автодороги Нарьян-Мар – Усинск, расширение морских портов Певек и Сабетта, мастер-планы по развитию туристической отрасли в Якутии и Карелии. Кроме того, согласно плану, стратегию развития туризма в России к концу 2021 года дополнят разделом, посвященным отдыху в Заполярье.План мероприятий принят в продолжение стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также основ государственной политики в Арктике, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. "Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечит устойчивое развитие региона", - отмечает кабмин.
https://ria.ru/20210406/arktika-1604438493.html
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россия, сабетта, михаил мишустин, владимир путин, нарьян-мар, арктика, правительство рф, политика

Правительство утвердило план по реализации стратегии развития Арктики

09:05 19.04.2021 (обновлено: 09:43 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр КовалевВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики, основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах, сообщается на сайте кабмина.
"Решение социальных проблем, создание комфортной среды для жизни, привлечение новых инвесторов, стимулирование промпроизводства и обеспечение государственной безопасности – мероприятия по этим направлениям вошли в план реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике. Такой документ своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021–2022 годах. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу.
Основной акцент сделан на повышение качества жизни людей. Для этого будут усовершенствованы стандарты медпомощи для жителей Крайнего Севера, а медицинские организации получат необходимый транспорт, в том числе авиационный. Кроме того, планируется поддержать медработников, переезжающих в Арктику, и проработать предложения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на территории макрорегиона.
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План также предусматривает создание новой системы социальных гарантий для северян. Ее проект поступит в правительство к концу 2021 года.
Будут предложены дополнительные механизмы господдержки бесперебойной доставки товаров в отдаленные районы, разработаны стандарты развития городской среды с учетом природно-климатических особенностей Арктики. Планируется нарастить поддержку инвестпроектов, реализуемых на принципах ГЧП, предоставлять дополнительные социальные гарантии переезжающим в Заполярье для работы, поощрять традиционные промыслы коренных малочисленных народов. Отдельные мероприятия посвящены созданию необходимой инфраструктуры и оборудования, проведению геологоразведки.
Документ предусматривает также реконструкцию аэропорта Мурманска, строительство автодороги Нарьян-МарУсинск, расширение морских портов Певек и Сабетта, мастер-планы по развитию туристической отрасли в Якутии и Карелии. Кроме того, согласно плану, стратегию развития туризма в России к концу 2021 года дополнят разделом, посвященным отдыху в Заполярье.
План мероприятий принят в продолжение стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также основ государственной политики в Арктике, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. "Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечит устойчивое развитие региона", - отмечает кабмин.
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