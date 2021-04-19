https://ria.ru/20210419/arktika-1728875817.html

Правительство утвердило план по реализации стратегии развития Арктики

Правительство утвердило план по реализации стратегии развития Арктики

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики, основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:05

2021-04-19T09:05

2021-04-19T09:43

россия

сабетта

михаил мишустин

владимир путин

нарьян-мар

арктика

правительство рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики, основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах, сообщается на сайте кабмина."Решение социальных проблем, создание комфортной среды для жизни, привлечение новых инвесторов, стимулирование промпроизводства и обеспечение государственной безопасности – мероприятия по этим направлениям вошли в план реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике. Такой документ своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021–2022 годах. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу.Основной акцент сделан на повышение качества жизни людей. Для этого будут усовершенствованы стандарты медпомощи для жителей Крайнего Севера, а медицинские организации получат необходимый транспорт, в том числе авиационный. Кроме того, планируется поддержать медработников, переезжающих в Арктику, и проработать предложения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на территории макрорегиона.План также предусматривает создание новой системы социальных гарантий для северян. Ее проект поступит в правительство к концу 2021 года.Будут предложены дополнительные механизмы господдержки бесперебойной доставки товаров в отдаленные районы, разработаны стандарты развития городской среды с учетом природно-климатических особенностей Арктики. Планируется нарастить поддержку инвестпроектов, реализуемых на принципах ГЧП, предоставлять дополнительные социальные гарантии переезжающим в Заполярье для работы, поощрять традиционные промыслы коренных малочисленных народов. Отдельные мероприятия посвящены созданию необходимой инфраструктуры и оборудования, проведению геологоразведки.Документ предусматривает также реконструкцию аэропорта Мурманска, строительство автодороги Нарьян-Мар – Усинск, расширение морских портов Певек и Сабетта, мастер-планы по развитию туристической отрасли в Якутии и Карелии. Кроме того, согласно плану, стратегию развития туризма в России к концу 2021 года дополнят разделом, посвященным отдыху в Заполярье.План мероприятий принят в продолжение стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также основ государственной политики в Арктике, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. "Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечит устойчивое развитие региона", - отмечает кабмин.

https://ria.ru/20210406/arktika-1604438493.html

https://ria.ru/20210402/arktika-1603897693.html

россия

сабетта

нарьян-мар

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сабетта, михаил мишустин, владимир путин, нарьян-мар, арктика, правительство рф, политика