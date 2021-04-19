https://ria.ru/20210419/allergeny-1728942221.html

Москвичей предупредили о пике цветения аллергенных растений

Москвичей предупредили о пике цветения аллергенных растений

Пик пыления у березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена ожидается в Москве в третьей декаде апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:45

2021-04-19T14:45

2021-04-19T14:48

аллергия

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пик пыления у березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена ожидается в Москве в третьей декаде апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сейчас в Москве продолжает активно цвести ольха. Цветение орешника почти закончилось. В третьей декаде апреля ожидается пик пыления сразу нескольких растений, вызывающих аллергическую реакцию: березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая, поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния.

https://ria.ru/20210417/allergiya-1728669879.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аллергия, городское хозяйство москвы, москва, общество