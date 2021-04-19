https://ria.ru/20210419/allergeny-1728942221.html
Москвичей предупредили о пике цветения аллергенных растений
Москвичей предупредили о пике цветения аллергенных растений
Пик пыления у березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена ожидается в Москве в третьей декаде апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:45
2021-04-19T14:45
2021-04-19T14:48
аллергия
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пик пыления у березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена ожидается в Москве в третьей декаде апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сейчас в Москве продолжает активно цвести ольха. Цветение орешника почти закончилось. В третьей декаде апреля ожидается пик пыления сразу нескольких растений, вызывающих аллергическую реакцию: березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая, поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния.
https://ria.ru/20210417/allergiya-1728669879.html
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аллергия, городское хозяйство москвы, москва, общество