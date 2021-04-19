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Альфа-Банк разместил евробонды по "Базелю-III" объемом $350 миллионов
Альфа-Банк разместил евробонды по "Базелю-III" объемом $350 миллионов
Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III", в объеме 350 миллионов долларов,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T22:26
2021-04-19T22:26
россия
альфа-банк
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III", в объеме 350 миллионов долларов, сообщает банк. Колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых (выплата раз в 6 месяцев). В ходе букбилдинга ставка снизилась с 5,875% до 5,5% и достигла рекордно низкого уровня среди всех субординированных долларовых размещений российских банков с 2014 года. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза, отметили в банке. В сделке приняло участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. По словам заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, размещение было очень успешным, "инвесторы ориентировались, прежде всего, на Альфу, а не на смешанный внешний информационный фон, который мог бы оказаться препятствием для размещения других эмитентов". Он напомнил, что в апреле рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Альфа-Банка до инвестиционного уровня, а на прошлой неделе агентство S&amp;P повысило прогноз по рейтингу банка до позитивного."Сумма размещения соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка. Дополнительный запас капитала усилит наш потенциал при следовании стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке", - приводится в сообщении комментарий Чухлова. После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.
https://ria.ru/20210416/kredity-1728619759.html
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россия, альфа-банк, новости компаний - экономика, экономика

Альфа-Банк разместил евробонды по "Базелю-III" объемом $350 миллионов

22:26 19.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип "Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III", в объеме 350 миллионов долларов, сообщает банк.
Колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых (выплата раз в 6 месяцев).
В ходе букбилдинга ставка снизилась с 5,875% до 5,5% и достигла рекордно низкого уровня среди всех субординированных долларовых размещений российских банков с 2014 года. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза, отметили в банке.
В сделке приняло участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России.
По словам заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, размещение было очень успешным, "инвесторы ориентировались, прежде всего, на Альфу, а не на смешанный внешний информационный фон, который мог бы оказаться препятствием для размещения других эмитентов".
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 17:02
Альфа-Банк будет выдавать кредиты продавцам Ozon без залога и комиссий
Он напомнил, что в апреле рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Альфа-Банка до инвестиционного уровня, а на прошлой неделе агентство S&P повысило прогноз по рейтингу банка до позитивного.
"Сумма размещения соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка. Дополнительный запас капитала усилит наш потенциал при следовании стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке", - приводится в сообщении комментарий Чухлова.
После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.
АО Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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