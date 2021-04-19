Онлайн-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка"
27 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная общероссийскому старту акции "Георгиевская ленточка".
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Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий ГУРОВ;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", руководитель Дирекции новых медиа Наталья ЛОСЕВА;
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", кавалер ордена Святого Георгия IV степени генерал-полковник Сергей МАКАРОВ.
Идея акции "Георгиевская ленточка" - символа памяти, связи поколений и воинской славы - родилась в стенах агентства на Зубовском бульваре, а затем стала народной. В 2021 году акция будет проходить с 27 апреля по 9 мая в онлайн- и офлайн-форматах. Традиционно первые георгиевские ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4. Миллионы ленточек будут переданы из рук в руки в России и за рубежом силами тысяч волонтеров Победы при партнерстве с Роспатриотцентром и при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий ГУРОВ;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", руководитель Дирекции новых медиа Наталья ЛОСЕВА;
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", кавалер ордена Святого Георгия IV степени генерал-полковник Сергей МАКАРОВ.
Идея акции "Георгиевская ленточка" - символа памяти, связи поколений и воинской славы - родилась в стенах агентства на Зубовском бульваре, а затем стала народной. В 2021 году акция будет проходить с 27 апреля по 9 мая в онлайн- и офлайн-форматах. Традиционно первые георгиевские ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4. Миллионы ленточек будут переданы из рук в руки в России и за рубежом силами тысяч волонтеров Победы при партнерстве с Роспатриотцентром и при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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