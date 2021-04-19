https://ria.ru/20210419/aktsii-1728926684.html

В Кремле прокомментировали призывы к участию в несогласованных акциях

В Кремле прокомментировали призывы к участию в несогласованных акциях

Правоохранители примут меры в случае незаконных акций 21 апреля, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:32

2021-04-19T13:32

2021-04-19T13:40

алексей навальный

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правоохранители примут меры в случае незаконных акций 21 апреля, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не знаю, обращался ли кто-то в различных субъектах Российской федерации, в различных городах с заявкой на проведение каких-то акций, мне об этом не известно, я не располагаю такой информацией. В случае если какие-то будут инициироваться акции, неразрешенные, они автоматически будут незаконные, и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к призывам провести акции протеста 21 апреля."Очень важно здесь напомнить, наверное, что опять такие провокационные призывы они звучат даже не с территории Российской Федерации, а от неких граждан, которые проживают за границей. Вот, наверное, есть смысл об этом все время помнить", - добавил он.Ранее сторонники Алексея Навального объявили о проведении протестных акций в городах России 21 апреля.

https://ria.ru/20210419/mvd-1728917695.html

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алексей навальный, дмитрий песков, россия