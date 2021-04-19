В Кремле прокомментировали призывы к участию в несогласованных акциях
13:32 19.04.2021 (обновлено: 13:40 19.04.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правоохранители примут меры в случае незаконных акций 21 апреля, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не знаю, обращался ли кто-то в различных субъектах Российской федерации, в различных городах с заявкой на проведение каких-то акций, мне об этом не известно, я не располагаю такой информацией. В случае если какие-то будут инициироваться акции, неразрешенные, они автоматически будут незаконные, и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к призывам провести акции протеста 21 апреля.
"Очень важно здесь напомнить, наверное, что опять такие провокационные призывы они звучат даже не с территории Российской Федерации, а от неких граждан, которые проживают за границей. Вот, наверное, есть смысл об этом все время помнить", - добавил он.
Ранее сторонники Алексея Навального объявили о проведении протестных акций в городах России 21 апреля.