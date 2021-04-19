https://ria.ru/20210419/afganistan-1728862596.html

Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана

Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана

Бывший лидер США Дональд Трамп раскритиковал план нынешнего президента Джо Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября, сообщает издание Newsweek РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T01:30

2021-04-19T01:30

2021-04-19T05:10

дональд трамп

джо байден

сша

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывший лидер США Дональд Трамп раскритиковал план нынешнего президента Джо Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября, сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление Трампа.Во вторник Белый дом объявил, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.Бывший лидер Соединенных Штатов обозначил "две причины", по которым выбранную Байденом дату нельзя использовать. Он отметил, что в первую очередь "США могут и должны покинуть Афганистан раньше", поскольку войска находились там "на протяжении слишком большого периода времени". Трамп добавил, что будучи действующим президентом США он "обеспечил возможность более быстрого вывода войск, сократив размещенный там контингент с 16 тысяч до менее чем 2 тысяч, а также выведя из Афганистана оборудование США стоимостью в миллиарды долларов".Вторая причина не использовать упомянутую дату, по словам Трампа, заключается в том, что "11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями и периодом для нашей страны". Он подчеркнул необходимость "помнить и чтить эту дату в знак уважения ко всем, кого мы потеряли в тот день". Трамп призвал Байдена придерживаться, "насколько это возможно", даты, которую установил он будучи президентом США.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В соответствии с соглашением США должны были вывести войска с территории Афганистана к 1 мая 2021 года.

https://ria.ru/20210418/afganistan-1728775880.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире