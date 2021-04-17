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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210417/zvezdnye_voyny-1728667458.html
Звездные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?
Звездные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?
Освоение космоса, изначально и до сих пор, ведётся за счёт военной сферы. Но если спутники навигации и связи могут иметь полезное гражданское применение, то военные аппараты – это однозначная угроза миру и безопасности. Или нет? Да и как понять, какой спутник может быть использован в качестве оружия?
2021-04-17T11:00
2021-04-17T11:08
мы все умрём. но это не точно
подкаст
илон маск
космос
спутник
технологии
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Звёздные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?
Освоение космоса, изначально и до сих пор, ведётся за счёт военной сферы. Но если спутники навигации и связи могут иметь полезное гражданское применение, то военные аппараты – это однозначная угроза миру и безопасности. Или нет? Да и как понять, какой спутник может быть использован в качестве оружия?
audio/mpeg
Звёздные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?
Освоение космоса, изначально и до сих пор, ведётся за счёт военной сферы. Но если спутники навигации и связи могут иметь полезное гражданское применение, то военные аппараты – это однозначная угроза миру и безопасности. Или нет? Да и как понять, какой спутник может быть использован в качестве оружия?
audio/mpeg
Разобраться в этих и других вопросах помогли Андрей Малов, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической Академии МИД РФ, и Андрей Козик, координатор отдела международного гуманитарного права Международного комитета Красного Креста.Подкаст создан при участии Международного комитета Красного Креста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Андрей Малов, Андрей КозикСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, илон маск, космос, спутник, технологии

Звездные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?

11:00 17.04.2021 (обновлено: 11:08 17.04.2021)
 
Мы все умрём. Но это не точно
Звёздные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?
11:00
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Освоение космоса, изначально и до сих пор, ведётся за счёт военной сферы. Но если спутники навигации и связи могут иметь полезное гражданское применение, то военные аппараты – это однозначная угроза миру и безопасности. Или нет? Да и как понять, какой спутник может быть использован в качестве оружия?
Разобраться в этих и других вопросах помогли Андрей Малов, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической Академии МИД РФ, и Андрей Козик, координатор отдела международного гуманитарного права Международного комитета Красного Креста.
Подкаст создан при участии Международного комитета Красного Креста.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
Эксперт эпизода Андрей Малов, Андрей Козик
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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