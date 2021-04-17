Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия
07:13 17.04.2021 (обновлено: 12:16 17.04.2021)
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-GontermСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония. Архивное фото
Этот документ — законодательная основа альянса между Японией и США. Соглашение предусматривает, в частности, использование Вашингтоном оружия массового поражения.
В заявлении также подчеркивается, что президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Как подсчитало японского агентство Киодо, прямое упоминание Тайваня в совместном заявлении лидеров двух стран появилось впервые за 52 года. Последний раз подобная формулировка использовалась в документе по итогам переговоров премьер-министра Японии Эйсаку Сато и президента США Ричарда Никсона в 1969 году.
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Лидеры двух стран также выразили серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Байден и Суга, в том числе выступили против "любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море". Они вновь возразили против незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море. По мнению лидеров двух государств, ситуацию в Южно-Китайском море следует регулировать в соответствии с международным правом, а свобода навигации должна быть гарантирована в рамках существующей конвенции ООН.
В заявлении Байден и Суга также подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации КНДР. Они призвали Северную Корею выполнять обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН.
Политики затронули и тему Мьянмы. Байден и Суга решительно осудили насилие, совершаемое военными и полицией Мьянмы в отношении мирных граждан.
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