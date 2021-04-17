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Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия
Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия
США подтвердили свою решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года,... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T07:13
2021-04-17T12:16
есихидэ суга
вашингтон
южно-китайское море
ричард никсон
джо байден
оон
япония
сша
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ВАШИНГТОН/ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. США подтвердили свою решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, говорится в заявлении, распространенном Белым домом по итогам переговоров лидеров двух стран.Этот документ — законодательная основа альянса между Японией и США. Соглашение предусматривает, в частности, использование Вашингтоном оружия массового поражения.В заявлении также подчеркивается, что президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе.Как подсчитало японского агентство Киодо, прямое упоминание Тайваня в совместном заявлении лидеров двух стран появилось впервые за 52 года. Последний раз подобная формулировка использовалась в документе по итогам переговоров премьер-министра Японии Эйсаку Сато и президента США Ричарда Никсона в 1969 году.Лидеры двух стран также выразили серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.Кроме того, политики подтвердили, что пятая статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности распространяется на острова Сенкаку, на которые претендует Китай.Байден и Суга, в том числе выступили против "любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море". Они вновь возразили против незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море. По мнению лидеров двух государств, ситуацию в Южно-Китайском море следует регулировать в соответствии с международным правом, а свобода навигации должна быть гарантирована в рамках существующей конвенции ООН.В заявлении Байден и Суга также подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации КНДР. Они призвали Северную Корею выполнять обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН.Политики затронули и тему Мьянмы. Байден и Суга решительно осудили насилие, совершаемое военными и полицией Мьянмы в отношении мирных граждан.
https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html
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есихидэ суга, вашингтон, южно-китайское море, ричард никсон, джо байден, оон, япония, сша, токио, в мире

Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия

07:13 17.04.2021 (обновлено: 12:16 17.04.2021)
 
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-GontermСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-Gonterm
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония. Архивное фото
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ВАШИНГТОН/ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. США подтвердили свою решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, говорится в заявлении, распространенном Белым домом по итогам переговоров лидеров двух стран.
Этот документ — законодательная основа альянса между Японией и США. Соглашение предусматривает, в частности, использование Вашингтоном оружия массового поражения.
В заявлении также подчеркивается, что президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Как подсчитало японского агентство Киодо, прямое упоминание Тайваня в совместном заявлении лидеров двух стран появилось впервые за 52 года. Последний раз подобная формулировка использовалась в документе по итогам переговоров премьер-министра Японии Эйсаку Сато и президента США Ричарда Никсона в 1969 году.
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Лидеры двух стран также выразили серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Кроме того, политики подтвердили, что пятая статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности распространяется на острова Сенкаку, на которые претендует Китай.
Байден и Суга, в том числе выступили против "любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море". Они вновь возразили против незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море. По мнению лидеров двух государств, ситуацию в Южно-Китайском море следует регулировать в соответствии с международным правом, а свобода навигации должна быть гарантирована в рамках существующей конвенции ООН.
В заявлении Байден и Суга также подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации КНДР. Они призвали Северную Корею выполнять обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН.
Политики затронули и тему Мьянмы. Байден и Суга решительно осудили насилие, совершаемое военными и полицией Мьянмы в отношении мирных граждан.
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Есихидэ СугаВашингтонЮжно-Китайское мореРичард НиксонДжо БайденООНЯпонияСШАТокиоВ мире
 
 
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