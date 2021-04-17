https://ria.ru/20210417/zaschita-1728678208.html

Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия

Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия

США подтвердили свою решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года,... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T07:13

2021-04-17T07:13

2021-04-17T12:16

есихидэ суга

вашингтон

южно-китайское море

ричард никсон

джо байден

оон

япония

сша

токио

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ВАШИНГТОН/ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. США подтвердили свою решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, говорится в заявлении, распространенном Белым домом по итогам переговоров лидеров двух стран.Этот документ — законодательная основа альянса между Японией и США. Соглашение предусматривает, в частности, использование Вашингтоном оружия массового поражения.В заявлении также подчеркивается, что президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе.Как подсчитало японского агентство Киодо, прямое упоминание Тайваня в совместном заявлении лидеров двух стран появилось впервые за 52 года. Последний раз подобная формулировка использовалась в документе по итогам переговоров премьер-министра Японии Эйсаку Сато и президента США Ричарда Никсона в 1969 году.Лидеры двух стран также выразили серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.Кроме того, политики подтвердили, что пятая статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности распространяется на острова Сенкаку, на которые претендует Китай.Байден и Суга, в том числе выступили против "любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море". Они вновь возразили против незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море. По мнению лидеров двух государств, ситуацию в Южно-Китайском море следует регулировать в соответствии с международным правом, а свобода навигации должна быть гарантирована в рамках существующей конвенции ООН.В заявлении Байден и Суга также подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации КНДР. Они призвали Северную Корею выполнять обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН.Политики затронули и тему Мьянмы. Байден и Суга решительно осудили насилие, совершаемое военными и полицией Мьянмы в отношении мирных граждан.

https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html

https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html

вашингтон

южно-китайское море

япония

сша

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, вашингтон, южно-китайское море, ричард никсон, джо байден, оон, япония, сша, токио, в мире