https://ria.ru/20210417/zapovednik-1728602844.html

На Камчатке в заповеднике горностай "захватил" дом и пообедал борщом

На Камчатке в заповеднике горностай "захватил" дом и пообедал борщом

Государственные инспекторы, работающие на прибрежной территории Южно-Камчатского заказника увидели на кадрах, сделанных фотоловушкой, неожиданного гостя –... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T00:28

2021-04-17T00:28

2021-04-17T00:31

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Государственные инспекторы, работающие на прибрежной территории Южно-Камчатского заказника увидели на кадрах, сделанных фотоловушкой, неожиданного гостя – горностая, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника."Захват инспекторского дома представитель семейства куньих начал с дров на крыльце. Потом, недолго думая, пробрался и в помещение", — рассказал сотрудник заповедника.Он пояснил, что, несмотря на миниатюрность, горностаи — серьезные хищники. Они отлично охотятся и могут поймать добычу, которая превышает их по размерам."Также они, как и все куньи, воришки, поэтому продукты на кордоне сотрудники хранят в недоступном для зверей месте, — пишет работник заказника. — Ведь даже кастрюля борща, оставленная без присмотра на пять минут, может стать обедом для нежданных гостей".

https://ria.ru/20201206/zapovednik-1587794983.html

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животные, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край