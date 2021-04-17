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Туризм
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На Камчатке в заповеднике горностай "захватил" дом и пообедал борщом
На Камчатке в заповеднике горностай "захватил" дом и пообедал борщом
Государственные инспекторы, работающие на прибрежной территории Южно-Камчатского заказника увидели на кадрах, сделанных фотоловушкой, неожиданного гостя –... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T00:28
2021-04-17T00:31
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Государственные инспекторы, работающие на прибрежной территории Южно-Камчатского заказника увидели на кадрах, сделанных фотоловушкой, неожиданного гостя – горностая, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника."Захват инспекторского дома представитель семейства куньих начал с дров на крыльце. Потом, недолго думая, пробрался и в помещение", — рассказал сотрудник заповедника.Он пояснил, что, несмотря на миниатюрность, горностаи — серьезные хищники. Они отлично охотятся и могут поймать добычу, которая превышает их по размерам."Также они, как и все куньи, воришки, поэтому продукты на кордоне сотрудники хранят в недоступном для зверей месте, — пишет работник заказника. — Ведь даже кастрюля борща, оставленная без присмотра на пять минут, может стать обедом для нежданных гостей".
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животные, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

На Камчатке в заповеднике горностай "захватил" дом и пообедал борщом

00:28 17.04.2021 (обновлено: 00:31 17.04.2021)
 
© Фото : @kronoki.ru/InstagramГорностай в доме инспектора Южно-Камчатского заказника
Горностай в доме инспектора Южно-Камчатского заказника - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : @kronoki.ru/Instagram
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Государственные инспекторы, работающие на прибрежной территории Южно-Камчатского заказника увидели на кадрах, сделанных фотоловушкой, неожиданного гостя – горностая, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
"Захват инспекторского дома представитель семейства куньих начал с дров на крыльце. Потом, недолго думая, пробрался и в помещение", — рассказал сотрудник заповедника.
Он пояснил, что, несмотря на миниатюрность, горностаи — серьезные хищники. Они отлично охотятся и могут поймать добычу, которая превышает их по размерам.
"Также они, как и все куньи, воришки, поэтому продукты на кордоне сотрудники хранят в недоступном для зверей месте, — пишет работник заказника. — Ведь даже кастрюля борща, оставленная без присмотра на пять минут, может стать обедом для нежданных гостей".
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