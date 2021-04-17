Захарова назвала киевский режим "импортной антиукраинской голограммой"
19:15 17.04.2021 (обновлено: 23:27 17.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Киевский режим не учитывает национальные интересы Украины и ее граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма", — написала Захарова в Facebook.
Она упомянула заявление президента Владимира Зеленского о том, что в долгосрочной перспективе безопасность Украине может гарантировать только вступление в НАТО. Также она обратила внимание на новость о том, что Канада (страна — основательница НАТО) приостановила тренировочную миссию на Украине из-за вспышки COVID-19.
Зеленский ранее в интервью газете Telegraph заявил, что наращивание российской военной мощи около границ с Украиной угрожает всему демократическому порядку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, как Москва не раз подчеркивала, она не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики. В феврале 2019 года украинский парламент закрепил курс в ЕС и НАТО в Конституции.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления в НАТО Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в организации в ближайшие 20 лет.