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https://ria.ru/20210417/zakharova-1728745559.html
Захарова назвала киевский режим "импортной антиукраинской голограммой"
Захарова назвала киевский режим "импортной антиукраинской голограммой"
Киевский режим не учитывает национальные интересы Украины и ее граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T19:15
2021-04-17T23:27
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
андерс фог расмуссен
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Киевский режим не учитывает национальные интересы Украины и ее граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма", — написала Захарова в Facebook.Она упомянула заявление президента Владимира Зеленского о том, что в долгосрочной перспективе безопасность Украине может гарантировать только вступление в НАТО. Также она обратила внимание на новость о том, что Канада (страна — основательница НАТО) приостановила тренировочную миссию на Украине из-за вспышки COVID-19.Зеленский ранее в интервью газете Telegraph заявил, что наращивание российской военной мощи около границ с Украиной угрожает всему демократическому порядку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, как Москва не раз подчеркивала, она не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики. В феврале 2019 года украинский парламент закрепил курс в ЕС и НАТО в Конституции.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления в НАТО Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в организации в ближайшие 20 лет.
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Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, андерс фог расмуссен, москва, киев, в мире

Захарова назвала киевский режим "импортной антиукраинской голограммой"

19:15 17.04.2021 (обновлено: 23:27 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Киевский режим не учитывает национальные интересы Украины и ее граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма", — написала Захарова в Facebook.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 15:54
В МИД Украины рассказали свою версию задержания консула в Петербурге
Она упомянула заявление президента Владимира Зеленского о том, что в долгосрочной перспективе безопасность Украине может гарантировать только вступление в НАТО. Также она обратила внимание на новость о том, что Канада (страна — основательница НАТО) приостановила тренировочную миссию на Украине из-за вспышки COVID-19.
Зеленский ранее в интервью газете Telegraph заявил, что наращивание российской военной мощи около границ с Украиной угрожает всему демократическому порядку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, как Москва не раз подчеркивала, она не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики. В феврале 2019 года украинский парламент закрепил курс в ЕС и НАТО в Конституции.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления в НАТО Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в организации в ближайшие 20 лет.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковАндерс Фог РасмуссенМоскваКиевВ мире
 
 
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