https://ria.ru/20210417/zaderzhanie-1728757843.html

Федуту и Зенковича задержали после обращения к Путину, сообщил Лукашенко

Федуту и Зенковича задержали после обращения к Путину, сообщил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T20:56

2021-04-17T20:56

2021-04-17T21:34

россия

кгб белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину, в эту же группу, которая действовала под руководством спецслужб США и готовила покушение на белорусского лидера и его семью, входил и глава оппозиционной партии Григорий Костусев.До этого в субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, по данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США."Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще… Наш же был, Федута. Потом стали шире смотреть – Костусев появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России (Владимира Путина), и (глава КГБ Белоруссии Иван) Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли", - заявил Лукашенко, фрагмент его выступления показал в субботу телеканал ОНТ.Как указал глава республики, есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие противоправные действия задержанных.Тринадцатого апреля КГБ Белоруссии заявило, что по подозрению в совершении преступления задержаны лидер белорусской оппозиционной Партии БНФ Костусев и политолог Федута, однако подробности не сообщались.

https://ria.ru/20210417/fsb-1728755413.html

https://ria.ru/20210417/gosperevorot-1728760931.html

россия

москва

сша

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россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, сша, в мире