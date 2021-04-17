Федуту и Зенковича задержали после обращения к Путину, сообщил Лукашенко
20:56 17.04.2021 (обновлено: 21:34 17.04.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину, в эту же группу, которая действовала под руководством спецслужб США и готовила покушение на белорусского лидера и его семью, входил и глава оппозиционной партии Григорий Костусев.
До этого в субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, по данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США.
"Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще… Наш же был, Федута. Потом стали шире смотреть – Костусев появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России (Владимира Путина), и (глава КГБ Белоруссии Иван) Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли", - заявил Лукашенко, фрагмент его выступления показал в субботу телеканал ОНТ.
Как указал глава республики, есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие противоправные действия задержанных.
Тринадцатого апреля КГБ Белоруссии заявило, что по подозрению в совершении преступления задержаны лидер белорусской оппозиционной Партии БНФ Костусев и политолог Федута, однако подробности не сообщались.
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