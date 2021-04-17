https://ria.ru/20210417/zaderzhanie-1728753029.html

В Москве задержали группу, готовившую покушение на Лукашенко и его детей

В Москве задержали группу, готовившую покушение на Лукашенко и его детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T20:06

2021-04-17T20:06

2021-04-17T20:42

гомельская область

минск

сша

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей.По его словам, в планах у этой группы был захват его детей — "одного, второго, как получится", их хотели "посадить в погреб", который, как указал Лукашено, подготовили в Гомельской области."Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", — подчеркнул белорусский президент.Как заявил Лукашенко, к этому причастны политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Первых двух задержали в Москве после обращения белорусского президента к Владимиру Путину, сказал он."Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву", — указал глава государства.По его словам, Костусев участвовал в подготовке покушения "в меньшей степени"."Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России, и (глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. — Прим. ред.) Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли", — заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/tikhanovskaya-1601698109.html

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минск

сша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гомельская область, минск, сша, белоруссия, александр лукашенко