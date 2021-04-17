Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/zaderzhanie-1728753029.html
В Москве задержали группу, готовившую покушение на Лукашенко и его детей
В Москве задержали группу, готовившую покушение на Лукашенко и его детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:06
2021-04-17T20:42
гомельская область
минск
сша
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200748_0:42:3075:1772_1920x0_80_0_0_21a5a67f9dfed39cac27fb489deb6d91.jpg
МИНСК, 17 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей.По его словам, в планах у этой группы был захват его детей — "одного, второго, как получится", их хотели "посадить в погреб", который, как указал Лукашено, подготовили в Гомельской области."Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", — подчеркнул белорусский президент.Как заявил Лукашенко, к этому причастны политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Первых двух задержали в Москве после обращения белорусского президента к Владимиру Путину, сказал он."Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву", — указал глава государства.По его словам, Костусев участвовал в подготовке покушения "в меньшей степени"."Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России, и (глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. — Прим. ред.) Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли", — заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/tikhanovskaya-1601698109.html
гомельская область
минск
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200748_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_20f6c893f14121541aae98a89439b8a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гомельская область, минск, сша, белоруссия, александр лукашенко

В Москве задержали группу, готовившую покушение на Лукашенко и его детей

20:06 17.04.2021 (обновлено: 20:42 17.04.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей.

"Они показали, как это все планировали <…>, затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", — сказал Лукашенко журналистам. Видео показал телеканал ОНТ.

По его словам, в планах у этой группы был захват его детей — "одного, второго, как получится", их хотели "посадить в погреб", который, как указал Лукашено, подготовили в Гомельской области.
"Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", — подчеркнул белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 16:52
Лукашенко анонсировал "одно из самых принципиальных решений" за 25 лет
Как заявил Лукашенко, к этому причастны политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Первых двух задержали в Москве после обращения белорусского президента к Владимиру Путину, сказал он.
"Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву", — указал глава государства.
По его словам, Костусев участвовал в подготовке покушения "в меньшей степени".
"Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России, и (глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. — Прим. ред.) Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли", — заявил Лукашенко.
Светлана Тихановская во время интервью в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 18:16
Тихановская призвала США "полностью изолировать" Лукашенко
 
Гомельская областьМинскСШАБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку
04:09Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
04:08Названа самая вредная для волос прическа
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
Лента новостейМолния