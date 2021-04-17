Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210417/vyplaty-1728673083.html
Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах
Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах
Жителям пострадавших квартир в подмосковных Химках, где обрушились перекрытия после взрыва газа, рассказали о порядке получения выплат, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:45
2021-04-17T01:45
взрыв в жилом доме в химках
новости подмосковья
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601962754_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_2ec394442f48edb876c20a9b7b96359a.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Жителям пострадавших квартир в подмосковных Химках, где обрушились перекрытия после взрыва газа, рассказали о порядке получения выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Подмосковный главк МЧС ранее сообщал, что два человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал при хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Химках. ЧП произошло утром 19 марта, обрушились перекрытия. Дом обещали восстановить за пять месяцев."Жителям пострадавших квартир на Зеленой, 16 сегодня подробно рассказали про выплаты, которые утвердил совет депутатов", - говорится в сообщении пресс-службы.Выплаты получат как жители с постоянной пропиской, так и собственники без регистрации. Единоразовые выплаты рассчитаны с учетом площадей квартир: за однокомнатную - 100 тысяч рублей, за двухкомнатную - 150 тысяч рублей, за трехкомнатную - 200 тысяч рублей, за четырехкомнатную - 250 тысяч рублей."Мы пошли навстречу тем жителям, кому в гостинице жить некомфортно. Некоторые хотят снимать квартиру в своем же районе - чтобы ближе к работе и школе детей. Мы понимаем эту потребность. Поэтому стоимость аренды жилья полностью компенсируем", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, которого цитирует пресс-служба.Выплаты соотнесены с площадями пострадавших квартир и рыночной стоимостью арендного жилья в Химках. Суммы рассчитаны на шесть месяцев - на весь период восстановительных работ, подчеркнул Волошин.
https://ria.ru/20210330/khimki-1603481422.html
https://realty.ria.ru/20210322/khimki-1602293388.html
россия
москва
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601962754_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_25cc106287eb152c5ed239eff69c62bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в жилом доме в химках, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, химки, происшествия

Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах

01:45 17.04.2021
 
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСотрудники МЧС у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва
Сотрудники МЧС у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Жителям пострадавших квартир в подмосковных Химках, где обрушились перекрытия после взрыва газа, рассказали о порядке получения выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Подмосковный главк МЧС ранее сообщал, что два человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал при хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Химках. ЧП произошло утром 19 марта, обрушились перекрытия. Дом обещали восстановить за пять месяцев.
"Жителям пострадавших квартир на Зеленой, 16 сегодня подробно рассказали про выплаты, которые утвердил совет депутатов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Выплаты получат как жители с постоянной пропиской, так и собственники без регистрации. Единоразовые выплаты рассчитаны с учетом площадей квартир: за однокомнатную - 100 тысяч рублей, за двухкомнатную - 150 тысяч рублей, за трехкомнатную - 200 тысяч рублей, за четырехкомнатную - 250 тысяч рублей.
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 16:26
В Подмосковье проверят все дома с газовым оборудованием после ЧП в Химках
"Мы пошли навстречу тем жителям, кому в гостинице жить некомфортно. Некоторые хотят снимать квартиру в своем же районе - чтобы ближе к работе и школе детей. Мы понимаем эту потребность. Поэтому стоимость аренды жилья полностью компенсируем", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, которого цитирует пресс-служба.
Выплаты соотнесены с площадями пострадавших квартир и рыночной стоимостью арендного жилья в Химках. Суммы рассчитаны на шесть месяцев - на весь период восстановительных работ, подчеркнул Волошин.
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:40Новости Подмосковья
Жилой дом в Химках восстановят после взрыва газа за 5 месяцев
 
Новости ПодмосковьяВзрыв в жилом доме в ХимкахРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваХимкиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30Власти Мьянмы освободили более 23 тысяч заключенных по амнистии
12:26Глава INTERSOS Hellas назвал условия для беженцев в Греции кошмарными
12:23Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
12:23В работе Twitter произошел сбой
12:19Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС
12:14Посол России в Германии призвал Запад не подпитывать иллюзии Киева
12:09Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из России
12:06Киев надеется, что задержание консула не помешает работе дипучреждения
12:01Козловский заявил о нехватке сценаристов в России
11:52Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек
11:51Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"
11:44После протестов в Миннесоте задержали около ста человек
11:44Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула
11:42Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса
11:35В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем
11:34Козловский рассказал о работе над фильмом "Чернобыль"
11:32Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
11:28В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"
11:27В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году
11:25Козловский рассказал о творческих планах
Лента новостейМолния