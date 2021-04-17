https://ria.ru/20210417/vyplaty-1728673083.html
Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах
Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах
Жителям пострадавших квартир в подмосковных Химках, где обрушились перекрытия после взрыва газа, рассказали о порядке получения выплат, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:45
2021-04-17T01:45
2021-04-17T01:45
взрыв в жилом доме в химках
новости подмосковья
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601962754_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_2ec394442f48edb876c20a9b7b96359a.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Жителям пострадавших квартир в подмосковных Химках, где обрушились перекрытия после взрыва газа, рассказали о порядке получения выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Подмосковный главк МЧС ранее сообщал, что два человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал при хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Химках. ЧП произошло утром 19 марта, обрушились перекрытия. Дом обещали восстановить за пять месяцев."Жителям пострадавших квартир на Зеленой, 16 сегодня подробно рассказали про выплаты, которые утвердил совет депутатов", - говорится в сообщении пресс-службы.Выплаты получат как жители с постоянной пропиской, так и собственники без регистрации. Единоразовые выплаты рассчитаны с учетом площадей квартир: за однокомнатную - 100 тысяч рублей, за двухкомнатную - 150 тысяч рублей, за трехкомнатную - 200 тысяч рублей, за четырехкомнатную - 250 тысяч рублей."Мы пошли навстречу тем жителям, кому в гостинице жить некомфортно. Некоторые хотят снимать квартиру в своем же районе - чтобы ближе к работе и школе детей. Мы понимаем эту потребность. Поэтому стоимость аренды жилья полностью компенсируем", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, которого цитирует пресс-служба.Выплаты соотнесены с площадями пострадавших квартир и рыночной стоимостью арендного жилья в Химках. Суммы рассчитаны на шесть месяцев - на весь период восстановительных работ, подчеркнул Волошин.
https://ria.ru/20210330/khimki-1603481422.html
https://realty.ria.ru/20210322/khimki-1602293388.html
россия
москва
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601962754_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_25cc106287eb152c5ed239eff69c62bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в жилом доме в химках, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, химки, происшествия
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Жителям пострадавших квартир в подмосковных Химках, где обрушились перекрытия после взрыва газа, рассказали о порядке получения выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Подмосковный главк МЧС
ранее сообщал, что два человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал при хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Химках
. ЧП произошло утром 19 марта, обрушились перекрытия. Дом обещали восстановить за пять месяцев.
"Жителям пострадавших квартир на Зеленой, 16 сегодня подробно рассказали про выплаты, которые утвердил совет депутатов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Выплаты получат как жители с постоянной пропиской, так и собственники без регистрации. Единоразовые выплаты рассчитаны с учетом площадей квартир: за однокомнатную - 100 тысяч рублей, за двухкомнатную - 150 тысяч рублей, за трехкомнатную - 200 тысяч рублей, за четырехкомнатную - 250 тысяч рублей.
"Мы пошли навстречу тем жителям, кому в гостинице жить некомфортно. Некоторые хотят снимать квартиру в своем же районе - чтобы ближе к работе и школе детей. Мы понимаем эту потребность. Поэтому стоимость аренды жилья полностью компенсируем", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, которого цитирует пресс-служба.
Выплаты соотнесены с площадями пострадавших квартир и рыночной стоимостью арендного жилья в Химках. Суммы рассчитаны на шесть месяцев - на весь период восстановительных работ, подчеркнул Волошин.