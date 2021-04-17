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Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах

Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах

Жителям пострадавших квартир в подмосковных Химках, где обрушились перекрытия после взрыва газа, рассказали о порядке получения выплат, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T01:45

2021-04-17T01:45

2021-04-17T01:45

взрыв в жилом доме в химках

новости подмосковья

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Жителям пострадавших квартир в подмосковных Химках, где обрушились перекрытия после взрыва газа, рассказали о порядке получения выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Подмосковный главк МЧС ранее сообщал, что два человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал при хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Химках. ЧП произошло утром 19 марта, обрушились перекрытия. Дом обещали восстановить за пять месяцев."Жителям пострадавших квартир на Зеленой, 16 сегодня подробно рассказали про выплаты, которые утвердил совет депутатов", - говорится в сообщении пресс-службы.Выплаты получат как жители с постоянной пропиской, так и собственники без регистрации. Единоразовые выплаты рассчитаны с учетом площадей квартир: за однокомнатную - 100 тысяч рублей, за двухкомнатную - 150 тысяч рублей, за трехкомнатную - 200 тысяч рублей, за четырехкомнатную - 250 тысяч рублей."Мы пошли навстречу тем жителям, кому в гостинице жить некомфортно. Некоторые хотят снимать квартиру в своем же районе - чтобы ближе к работе и школе детей. Мы понимаем эту потребность. Поэтому стоимость аренды жилья полностью компенсируем", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, которого цитирует пресс-служба.Выплаты соотнесены с площадями пострадавших квартир и рыночной стоимостью арендного жилья в Химках. Суммы рассчитаны на шесть месяцев - на весь период восстановительных работ, подчеркнул Волошин.

https://ria.ru/20210330/khimki-1603481422.html

https://realty.ria.ru/20210322/khimki-1602293388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, химки, происшествия