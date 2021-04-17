https://ria.ru/20210417/vozvraschenie-1728662984.html
Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю. Прямая трансляция
Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю. Прямая трансляция
64-й экипаж Международной космической станции возвращается на Землю. Возглавлял миссию россиянин Сергей Рыжиков. Вместе с ним станцию покинут космонавт... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T06:30
2021-04-17T06:30
2021-04-17T06:30
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
наса
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64-й экипаж Международной космической станции возвращается на Землю. Возглавлял миссию россиянин Сергей Рыжиков. Вместе с ним станцию покинут космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. В четверг Рыжиков передал командование станцией астронавту НАСА Шэннон Уокер.
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5
4.7
96
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LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю
LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю
2021-04-17T06:30
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PT1S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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видео, сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков (космонавт), международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса
Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю. Прямая трансляция
64-й экипаж Международной космической станции возвращается на Землю. Возглавлял миссию россиянин Сергей Рыжиков. Вместе с ним станцию покинут космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
2021-04-17T06:30
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PT1S
Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю. Прямая трансляция
64-й экипаж Международной космической станции возвращается на Землю. Возглавлял миссию россиянин Сергей Рыжиков. Вместе с ним станцию покинут космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
В четверг Рыжиков передал командование станцией астронавту НАСА Шэннон Уокер.
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей Рыжиков (космонавт)Международная космическая станция (МКС)РоскосмосНАСА