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Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю. Прямая трансляция
Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю. Прямая трансляция
64-й экипаж Международной космической станции возвращается на Землю. Возглавлял миссию россиянин Сергей Рыжиков. Вместе с ним станцию покинут космонавт... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T06:30
2021-04-17T06:30
сергей кудь-сверчков
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международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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64-й экипаж Международной космической станции возвращается на Землю. Возглавлял миссию россиянин Сергей Рыжиков. Вместе с ним станцию покинут космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. В четверг Рыжиков передал командование станцией астронавту НАСА Шэннон Уокер.
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LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю
LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю
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видео, сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков (космонавт), международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса
Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю. Прямая трансляция
64-й экипаж Международной космической станции возвращается на Землю. Возглавлял миссию россиянин Сергей Рыжиков. Вместе с ним станцию покинут космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
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Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю. Прямая трансляция

06:30 17.04.2021
 
Читать ria.ru в
64-й экипаж Международной космической станции возвращается на Землю. Возглавлял миссию россиянин Сергей Рыжиков. Вместе с ним станцию покинут космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
В четверг Рыжиков передал командование станцией астронавту НАСА Шэннон Уокер.
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей Рыжиков (космонавт)Международная космическая станция (МКС)РоскосмосНАСА
 
 
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