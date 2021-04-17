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Появилось видео с места крушения вертолета на Кубани
Появилось видео с места крушения вертолета на Кубани
Появилось видео с места крушения сельскохозяйственного вертолета в Краснодарском крае. Ролик опубликовал телеканал "Россия. Кубань". РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:01
2021-04-17T16:01
2021-04-17T18:33
ми-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новороссийск
краснодар
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Появилось видео с места крушения сельскохозяйственного вертолета в Краснодарском крае. Ролик опубликовал телеканал "Россия. Кубань".На кадрах видны обломки вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск. В результате крушения машины погиб пилот 1960 года рождения. На месте ЧП работают экстренные службы. Ситуацию взяло под контроль краевое МЧС.
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РИА Новости
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ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новороссийск, краснодар, краснодарский край, происшествия