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Появилось видео с места крушения вертолета на Кубани

Появилось видео с места крушения вертолета на Кубани

Появилось видео с места крушения сельскохозяйственного вертолета в Краснодарском крае. Ролик опубликовал телеканал "Россия. Кубань". РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T16:01

2021-04-17T16:01

2021-04-17T18:33

ми-2

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новороссийск

краснодар

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Появилось видео с места крушения сельскохозяйственного вертолета в Краснодарском крае. Ролик опубликовал телеканал "Россия. Кубань".На кадрах видны обломки вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск. В результате крушения машины погиб пилот 1960 года рождения. На месте ЧП работают экстренные службы. Ситуацию взяло под контроль краевое МЧС.

новороссийск

краснодар

краснодарский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новороссийск, краснодар, краснодарский край, происшествия