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В Кировской области нашли подростков, поджегших крест и венок на кладбище

В Кировской области нашли подростков, поджегших крест и венок на кладбище

Сотрудники полиции в Кировской области установили подростков, поджегших крест и венок на сельском кладбище, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T14:40

2021-04-17T14:40

2021-04-17T14:40

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кировской области установили подростков, поджегших крест и венок на сельском кладбище, сообщает пресс-служба МВД по региону.Утром в субботу в сообществе "Злой кировчанин" в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы фотографии подростков, позирующих на фоне горящих могильных крестов. Сообщалось, что таким образом "развлекаются" подростки в поселке Даровской."В ходе проверки информации, размещенной в социальных сетях, сотрудники полиции установили личности подростков, которые устроили костер на кладбище поселка Даровского. Установлено, что в марте двое местных жителей, не достигших возраста 16 лет, подожгли деревянный крест, находившийся на окраине кладбища у места, где оставляется мусор. Позже они же подожгли венок на одной из могил. В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к ответственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210412/portrety-1727837417.html

кировская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, происшествия