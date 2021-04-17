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В Кировской области нашли подростков, поджегших крест и венок на кладбище
В Кировской области нашли подростков, поджегших крест и венок на кладбище
Сотрудники полиции в Кировской области установили подростков, поджегших крест и венок на сельском кладбище, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:40
2021-04-17T14:40
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кировской области установили подростков, поджегших крест и венок на сельском кладбище, сообщает пресс-служба МВД по региону.Утром в субботу в сообществе "Злой кировчанин" в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы фотографии подростков, позирующих на фоне горящих могильных крестов. Сообщалось, что таким образом "развлекаются" подростки в поселке Даровской."В ходе проверки информации, размещенной в социальных сетях, сотрудники полиции установили личности подростков, которые устроили костер на кладбище поселка Даровского. Установлено, что в марте двое местных жителей, не достигших возраста 16 лет, подожгли деревянный крест, находившийся на окраине кладбища у места, где оставляется мусор. Позже они же подожгли венок на одной из могил. В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к ответственности", - говорится в сообщении.
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кировская область, происшествия

В Кировской области нашли подростков, поджегших крест и венок на кладбище

14:40 17.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кировской области установили подростков, поджегших крест и венок на сельском кладбище, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Утром в субботу в сообществе "Злой кировчанин" в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы фотографии подростков, позирующих на фоне горящих могильных крестов. Сообщалось, что таким образом "развлекаются" подростки в поселке Даровской.
"В ходе проверки информации, размещенной в социальных сетях, сотрудники полиции установили личности подростков, которые устроили костер на кладбище поселка Даровского. Установлено, что в марте двое местных жителей, не достигших возраста 16 лет, подожгли деревянный крест, находившийся на окраине кладбища у места, где оставляется мусор. Позже они же подожгли венок на одной из могил. В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к ответственности", - говорится в сообщении.
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