https://ria.ru/20210417/vaktsina-1728759188.html
Словения закупит "Спутник V" до одобрения в ЕС
Словения закупит "Спутник V" до одобрения в ЕС
Власти Словении могут закупить вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" до одобрения Агентством по лекарствам ЕС (ЕМА) и начать ее... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:11
2021-04-17T21:11
2021-04-17T21:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Власти Словении могут закупить вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" до одобрения Агентством по лекарствам ЕС (ЕМА) и начать ее применение сразу после решения регулятора, заявили в Национальном институте общественного здоровья (NJIZ)."Консультативная группа NJIZ по вакцинации рекомендовала властям Словении закупить те вакцины против COVID-19, которые все еще ожидают одобрения EMA, включая российскую "Спутник V". Глава группы Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах, и смогут быть использованы сразу после одобрения регулятором", - цитирует представителя института государственное словенское агентство STA.К пятнице с начала пандемии в двухмиллионной Словении было выявлено всего 230 826 больных коронавирусом, скончались 4147 человек.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727357678.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, the lancet, словения, в мире