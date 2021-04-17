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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210417/uzbekistan-1728704664.html
В список ВОЗ внесли создаваемые в Узбекистане вакцины от COVID-19
В список ВОЗ внесли создаваемые в Узбекистане вакцины от COVID-19
Две вакцины против коронавируса COVID-19, создаваемые в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:55
2021-04-17T12:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
абдулла арипов
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Две вакцины против коронавируса COVID-19, создаваемые в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает в субботу пресс-служба министерства инновационного развития республики.Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан до конца 2021 года может начать производство собственной вакцины против коронавируса."Две вакцины, разработанные учеными Республики Узбекистан против COVID-19, включены в список вакцин-кандидатов Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мининноваций.По данным ведомства, речь идет о рекомбинантной вакцине на основе S белка коронавируса Центра передовых технологий при мининноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана. "Обе вакцины в настоящее время проходят доклинические испытания", - добавили в пресс-службе.В конце марта министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев заявил, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против коронавируса, была создана первая молекула белка S.В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано почти 370 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.
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коронавирус covid-19, абдулла арипов, узбекистан, в мире

В список ВОЗ внесли создаваемые в Узбекистане вакцины от COVID-19

12:55 17.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Две вакцины против коронавируса COVID-19, создаваемые в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает в субботу пресс-служба министерства инновационного развития республики.
Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан до конца 2021 года может начать производство собственной вакцины против коронавируса.
"Две вакцины, разработанные учеными Республики Узбекистан против COVID-19, включены в список вакцин-кандидатов Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мининноваций.
По данным ведомства, речь идет о рекомбинантной вакцине на основе S белка коронавируса Центра передовых технологий при мининноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана. "Обе вакцины в настоящее время проходят доклинические испытания", - добавили в пресс-службе.
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В конце марта министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев заявил, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против коронавируса, была создана первая молекула белка S.
В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано почти 370 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.
По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Абдулла АриповУзбекистанВ мире
 
 
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