В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"
© РИА Новости / Евгений БиятовАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Власти Узбекистана до конца апреля ожидают поставку в республику российской вакцины от COVID "Спутник V", заявил в субботу премьер Абдулла Арипов.
Арипов в субботу проводит расширенное заседание республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.
"До конца месяца российская вакцина "Спутник V" присоединится к вакцинации в Узбекистане", - заявил Арипов, которого цитирует оперштаб по борьбе с COVID в Telegram-канале. Он добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.
Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом заявила 17 февраля, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V".
В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано почти 370 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.
По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры о закупке дополнительной партии AstraZeneca.