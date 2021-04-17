https://ria.ru/20210417/uzbekistan-1728696387.html

В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"

В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"

Власти Узбекистана до конца апреля ожидают поставку в республику российской вакцины от COVID "Спутник V", заявил в субботу премьер Абдулла Арипов. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:28

2021-04-17T11:28

2021-04-17T11:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

абдулла арипов

astrazeneca

ташкент

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Власти Узбекистана до конца апреля ожидают поставку в республику российской вакцины от COVID "Спутник V", заявил в субботу премьер Абдулла Арипов.Арипов в субботу проводит расширенное заседание республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом."До конца месяца российская вакцина "Спутник V" присоединится к вакцинации в Узбекистане", - заявил Арипов, которого цитирует оперштаб по борьбе с COVID в Telegram-канале. Он добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом заявила 17 февраля, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V".В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано почти 370 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры о закупке дополнительной партии AstraZeneca.

https://ria.ru/20210416/sputnik-1728666110.html

https://ria.ru/20210416/vaktsina-1728595207.html

ташкент

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, абдулла арипов, astrazeneca , ташкент, узбекистан, в мире