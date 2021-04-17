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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210417/uzbekistan-1728696387.html
В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"
В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"
Власти Узбекистана до конца апреля ожидают поставку в республику российской вакцины от COVID "Спутник V", заявил в субботу премьер Абдулла Арипов. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:28
2021-04-17T11:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
абдулла арипов
astrazeneca
ташкент
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Власти Узбекистана до конца апреля ожидают поставку в республику российской вакцины от COVID "Спутник V", заявил в субботу премьер Абдулла Арипов.Арипов в субботу проводит расширенное заседание республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом."До конца месяца российская вакцина "Спутник V" присоединится к вакцинации в Узбекистане", - заявил Арипов, которого цитирует оперштаб по борьбе с COVID в Telegram-канале. Он добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом заявила 17 февраля, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V".В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано почти 370 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры о закупке дополнительной партии AstraZeneca.
https://ria.ru/20210416/sputnik-1728666110.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, абдулла арипов, astrazeneca , ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"

11:28 17.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Власти Узбекистана до конца апреля ожидают поставку в республику российской вакцины от COVID "Спутник V", заявил в субботу премьер Абдулла Арипов.
Арипов в субботу проводит расширенное заседание республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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"До конца месяца российская вакцина "Спутник V" присоединится к вакцинации в Узбекистане", - заявил Арипов, которого цитирует оперштаб по борьбе с COVID в Telegram-канале. Он добавил, что "Спутник V" изначально входил в стратегию властей Узбекистана по вакцинации.
Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом заявила 17 февраля, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину "Спутник V".
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В Узбекистане 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день было вакцинировано почти 370 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.
По расчетам министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры о закупке дополнительной партии AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Абдулла АриповAstraZenecaТашкентУзбекистанВ мире
 
 
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