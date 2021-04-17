https://ria.ru/20210417/ukrashenie-1728734320.html

Бейонсе удивила фанатов украшением с надписью на русском языке

Бейонсе удивила фанатов украшением с надписью на русском языке

Американская певица Бейонсе озадачила поклонников фотографией в Instagram, на которой видно украшение с надписью на русском языке. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T17:22

2021-04-17T17:22

2021-04-17T17:30

культура

бейонсе ноулз

сша

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская певица Бейонсе озадачила поклонников фотографией в Instagram, на которой видно украшение с надписью на русском языке.Артистка выложила серию снимков в белом костюме, продемонстрировав среди прочего подвески на шее. Одно из них представляло собой надпись "Площадь", которая вызвала недоумение у фанатов. Некоторые пользователи пытались угадать, о какой площади идет речь. Другие решили, что это название ее нового альбома или анонс приезда в Россию. Один из комментаторов предположил, что все дело — в названии марки одежды Area (в переводе с английского — "область", "площадь", "местность", "регион", "зона"), которую демонстрировала певица.

https://ria.ru/20210320/mask-1602085150.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейонсе ноулз, сша