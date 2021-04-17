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Бейонсе удивила фанатов украшением с надписью на русском языке
Бейонсе удивила фанатов украшением с надписью на русском языке
Американская певица Бейонсе озадачила поклонников фотографией в Instagram, на которой видно украшение с надписью на русском языке. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:22
2021-04-17T17:22
2021-04-17T17:30
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская певица Бейонсе озадачила поклонников фотографией в Instagram, на которой видно украшение с надписью на русском языке.Артистка выложила серию снимков в белом костюме, продемонстрировав среди прочего подвески на шее. Одно из них представляло собой надпись "Площадь", которая вызвала недоумение у фанатов. Некоторые пользователи пытались угадать, о какой площади идет речь. Другие решили, что это название ее нового альбома или анонс приезда в Россию. Один из комментаторов предположил, что все дело — в названии марки одежды Area (в переводе с английского — "область", "площадь", "местность", "регион", "зона"), которую демонстрировала певица.
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бейонсе ноулз, сша
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости
. Американская певица Бейонсе
озадачила поклонников фотографией в Instagram
, на которой видно украшение с надписью на русском языке.
Артистка выложила серию снимков в белом костюме, продемонстрировав среди прочего подвески на шее. Одно из них представляло собой надпись "Площадь", которая вызвала недоумение у фанатов.
Некоторые пользователи пытались угадать, о какой площади идет речь. Другие решили, что это название ее нового альбома или анонс приезда в Россию. Один из комментаторов предположил, что все дело — в названии марки одежды Area (в переводе с английского — "область", "площадь", "местность", "регион", "зона"), которую демонстрировала певица.