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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210417/ukrashenie-1728734320.html
Бейонсе удивила фанатов украшением с надписью на русском языке
Бейонсе удивила фанатов украшением с надписью на русском языке
Американская певица Бейонсе озадачила поклонников фотографией в Instagram, на которой видно украшение с надписью на русском языке. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:22
2021-04-17T17:30
культура
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская певица Бейонсе озадачила поклонников фотографией в Instagram, на которой видно украшение с надписью на русском языке.Артистка выложила серию снимков в белом костюме, продемонстрировав среди прочего подвески на шее. Одно из них представляло собой надпись "Площадь", которая вызвала недоумение у фанатов. Некоторые пользователи пытались угадать, о какой площади идет речь. Другие решили, что это название ее нового альбома или анонс приезда в Россию. Один из комментаторов предположил, что все дело — в названии марки одежды Area (в переводе с английского — "область", "площадь", "местность", "регион", "зона"), которую демонстрировала певица.
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бейонсе ноулз, сша

Бейонсе удивила фанатов украшением с надписью на русском языке

17:22 17.04.2021 (обновлено: 17:30 17.04.2021)
 
© AP Photo / Evan AgostiniАмериканская певица Бейонсе
Американская певица Бейонсе - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская певица Бейонсе озадачила поклонников фотографией в Instagram, на которой видно украшение с надписью на русском языке.
Артистка выложила серию снимков в белом костюме, продемонстрировав среди прочего подвески на шее. Одно из них представляло собой надпись "Площадь", которая вызвала недоумение у фанатов.
© Фото : Instagram @beyonceСкриншот Instagram-страницы Beyonce
Скриншот Instagram-страницы Beyonce - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : Instagram @beyonce
Скриншот Instagram-страницы Beyonce
Некоторые пользователи пытались угадать, о какой площади идет речь. Другие решили, что это название ее нового альбома или анонс приезда в Россию. Один из комментаторов предположил, что все дело — в названии марки одежды Area (в переводе с английского — "область", "площадь", "местность", "регион", "зона"), которую демонстрировала певица.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 02:55
Маск написал пост "почти на русском" языке
 
КультураБейонсе НоулзСША
 
 
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