Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо разрешить Украине вступить в НАТО ради безопасности, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Telegraph, добавив, что наращивание военной мощи РФ на границах его страны угрожает всему демократическому порядку.
"Только вступление Украины в НАТО может гарантировать безопасность и мир в долгосрочной перспективе. Это конфликт, который решит, будет ли сохранен истинный демократический порядок, будет ли работать принцип неприкосновенности границ и будет ли свобода стран при выборе своей судьбы", - приводит издание слова украинского президента.
Ранее Зеленский заявил, что Украина заслужила" выйти из "зала ожидания" ЕС и НАТО. В пятницу он прибыл в Париж, где провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, подняв тему членства Украины в НАТО, а также встречу в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский отмечал, что Киев чувствует поддержку Франции в вопросе получения Украиной плана действий по членству в альянсе.
По утверждениям Зеленского, в настоящее время по меньшей мере 40 тысяч российских военнослужащих дислоцированы в Крыму, еще столько же в других регионах, граничащих с Украиной. "На нашей границе и на оккупированной территории Украины сосредоточено больше российских войск, чем в период с 2014 по 2015 год, когда шли самые ожесточенные бои на Донбассе", - заявил он. Глава украинского государства выразил мнение, что это "давление" на Европу и Запад в целом.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.
15 апреля, 08:00Зеленский добивает вражескую систему
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.