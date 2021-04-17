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Туризм
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Авиакомпании составили графики вывоза россиян из Турции
Авиакомпании составили графики вывоза россиян из Турции
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число, РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:44
2021-04-17T18:05
туризм
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туризм
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число, сообщает Росавиация."Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - говорится в сообщении ведомства.
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туризм, новости - туризм, россия, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

Авиакомпании составили графики вывоза россиян из Турции

16:44 17.04.2021 (обновлено: 18:05 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число, сообщает Росавиация.
"Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - говорится в сообщении ведомства.
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