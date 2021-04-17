https://ria.ru/20210417/turtsiya-1728728948.html

Авиакомпании составили графики вывоза россиян из Турции

Авиакомпании составили графики вывоза россиян из Турции

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число, РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T16:44

2021-04-17T16:44

2021-04-17T18:05

туризм

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число, сообщает Росавиация."Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210417/turtsiya-1728674553.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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