https://ria.ru/20210417/turtsiya-1728728948.html
Авиакомпании составили графики вывоза россиян из Турции
Авиакомпании составили графики вывоза россиян из Турции
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число, РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:44
2021-04-17T16:44
2021-04-17T18:05
туризм
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров из Турции, сформировали графики вывозных рейсов и готовы увеличить их число, сообщает Росавиация."Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - говорится в сообщении ведомства.
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