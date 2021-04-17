https://ria.ru/20210417/trombozy-1728723301.html
В Johnson & Johnson не нашли взаимосвязи вакцины с тромбозами
В Johnson & Johnson не нашли взаимосвязи вакцины с тромбозами
Исследователи из Johnson & Johnson считают, что на данный момент недостаточно доказательств, чтобы подтвердить взаимосвязь между прививкой Janssen... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:09
2021-04-17T16:09
2021-04-17T16:13
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Исследователи из Johnson & Johnson считают, что на данный момент недостаточно доказательств, чтобы подтвердить взаимосвязь между прививкой Janssen (подразделение J&J) и случаями тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки."В настоящий момент недостаточно доказательств, чтобы установить взаимосвязь между этими случаями и вакциной Ad26.COV2.S", - говорится в письме, опубликованном в медицинском журнале New England Journal of Medicine.По их словам, такие тромбозы возникают крайне редко, и случаи данного заболевания после прививки Ad26.COV2.S в пределах фоновой заболеваемости. "Важно отметить, что неизвестны случаи тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки, связанные с низким уровнем тромбоцитов", - пишут исследователи.Во вторник управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".
https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, johnson & johnson, сша