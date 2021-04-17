https://ria.ru/20210417/subbotnik-1728716161.html
В Белоруссии прошел общереспубликанский субботник
В Белоруссии прошел общереспубликанский субботник
В общереспубликанском субботнике в Белоруссии приняли участие более 2,3 миллиона человек, собрано около 3,5 миллиона долларов, заявил в субботу заместитель... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:48
2021-04-17T14:48
2021-04-17T14:48
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. В общереспубликанском субботнике в Белоруссии приняли участие более 2,3 миллиона человек, собрано около 3,5 миллиона долларов, заявил в субботу заместитель премьер-министра страны Александр Субботин.Как сообщила пресс-служба правительства, члены правительства присоединились к участию в субботнике. Вице-премьеры вместе с сотрудниками аппарата Совета министров высаживают сосны и березы в Узденском лесхозе. По данным пресс-службы, там, общаясь с журналистами, Субботин сказал, что "в республиканском субботнике, по предварительным данным, приняли участие около 2,3 миллиона белорусов, собрано более 9 миллионов белорусских рублей (около 3,5 миллиона долларов – ред.)"."В этом году собранные средства решили направить на две основные задачи. Одна из них - укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Кроме того, в этом году 80-летие с начала Великой Отечественной войны, потому особое внимание мы уделяем памятникам, местам захоронения наших героев, так что 50% средств пойдут на это благое дело", - сказал он.Республиканский субботник проходит в Белоруссии ежегодно, в нем традиционно участвуют как высшие должностные лица, так и обычные граждане. Сотрудники организаций могут на добровольной основе провести субботник на рабочих местах или заняться физическим трудом, например, привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, населенные пункты. Представителям организаций, которые участвуют в субботнике, этот день засчитывается как рабочий, а вырученные средства не идут в зарплату, а перечисляются на специальные счета, откуда потом распределяются в зависимости от целей и задач. В прошлом году субботник в Белоруссии прошел несмотря на пандемию нового коронавируса, было собрано более 3,5 миллиона долларов.
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белоруссия, в мире
МИНСК, 17 апр – РИА Новости.
В общереспубликанском субботнике в Белоруссии
приняли участие более 2,3 миллиона человек, собрано около 3,5 миллиона долларов, заявил в субботу заместитель премьер-министра страны Александр Субботин.
Как сообщила пресс-служба правительства, члены правительства присоединились к участию в субботнике. Вице-премьеры вместе с сотрудниками аппарата Совета министров высаживают сосны и березы в Узденском лесхозе. По данным пресс-службы, там, общаясь с журналистами, Субботин сказал, что "в республиканском субботнике, по предварительным данным, приняли участие около 2,3 миллиона белорусов, собрано более 9 миллионов белорусских рублей (около 3,5 миллиона долларов – ред.)".
"В этом году собранные средства решили направить на две основные задачи. Одна из них - укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Кроме того, в этом году 80-летие с начала Великой Отечественной войны, потому особое внимание мы уделяем памятникам, местам захоронения наших героев, так что 50% средств пойдут на это благое дело", - сказал он.
Республиканский субботник проходит в Белоруссии ежегодно, в нем традиционно участвуют как высшие должностные лица, так и обычные граждане. Сотрудники организаций могут на добровольной основе провести субботник на рабочих местах или заняться физическим трудом, например, привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, населенные пункты. Представителям организаций, которые участвуют в субботнике, этот день засчитывается как рабочий, а вырученные средства не идут в зарплату, а перечисляются на специальные счета, откуда потом распределяются в зависимости от целей и задач. В прошлом году субботник в Белоруссии прошел несмотря на пандемию нового коронавируса, было собрано более 3,5 миллиона долларов.
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