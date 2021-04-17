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Козловский заявил о нехватке сценаристов в России
Козловский заявил о нехватке сценаристов в России
Талантливые сценаристы в России есть, но их не хватает, считает актер и режиссер Данила Козловский, который недавно выпустил в прокат свою драму "Чернобыль" о... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:01
2021-04-17T12:01
2021-04-17T12:01
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данила козловский
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Талантливые сценаристы в России есть, но их не хватает, считает актер и режиссер Данила Козловский, который недавно выпустил в прокат свою драму "Чернобыль" о ликвидаторах последствий аварии на АЭС."Когда я раньше слышал истории о том, что у нас в стране нехватка сценаристов, считал это глупостью. Мне казалось, что у нас уж точно найдется много талантливых ребят. Когда же сам стал более серьезно заниматься этой темой, согласился. Талантливые есть, но хочется больше", - заявил Козловский в интервью РИА Новости.Он добавил, что отсутствие разнообразия качественных сценариев является причиной, по которой жанр катастроф не так популярен у зрителей.Драма "Чернобыль" Козловского вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.
https://ria.ru/20210417/kino-1728273876.html
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