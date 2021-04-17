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Из зон боевых действий в Сирии вывезут 120 детей
Из зон боевых действий в Сирии вывезут 120 детей
Документы на вывоз 120 детей из зон вооруженных конфликтов Сирии оформлены, работа поставлена на хороший темп, в ближайшее время планируется вылет, заявила в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:47
2021-04-17T09:47
россия
анна кузнецова
ближний восток
здоровье - общество
сирия
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Документы на вывоз 120 детей из зон вооруженных конфликтов Сирии оформлены, работа поставлена на хороший темп, в ближайшее время планируется вылет, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова."В ближайшее время мы планируем выехать за детьми. Сейчас тот этап, когда работа по возвращению детей уже поставлена на хороший темп. Конечно, он прерывается в связи с непредсказуемыми обстоятельствами на территориях. Мы каждый раз не знаем, что нас там ждёт - выведут нам детей или нет. Мы оформили документы на 120 детей, мы не знаем скольких из них удастся найти на территории лагерей. И, конечно, у меня болит за это сердце", - сказала Кузнецова.По словам омбудсмена, на сегодняшний день гарантий по возвращению российских детей на территорию родного государства нет."Ситуация неопределённости, она не просто тревожна, это сигнал к действиям, в том числе и международному сообществу", - добавила Кузнецова.Она выразила надежду, что работа по возвращению детей всех государств станет более активной, "не только слова, декларации, заявления о необходимости, призывы, но и были реальные шаги в этом направлении, а именно те, которые помогают иметь больше гарантий по возращению наших детей, которых по сути никто не вправе удерживать".Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребенка: 122 – из Ирака и 152 – из Сирии.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 апреля в 11.30 мск.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/siriya-1728151714.html
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россия, анна кузнецова, ближний восток, здоровье - общество, сирия, в мире

Из зон боевых действий в Сирии вывезут 120 детей

09:47 17.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Документы на вывоз 120 детей из зон вооруженных конфликтов Сирии оформлены, работа поставлена на хороший темп, в ближайшее время планируется вылет, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"В ближайшее время мы планируем выехать за детьми. Сейчас тот этап, когда работа по возвращению детей уже поставлена на хороший темп. Конечно, он прерывается в связи с непредсказуемыми обстоятельствами на территориях. Мы каждый раз не знаем, что нас там ждёт - выведут нам детей или нет. Мы оформили документы на 120 детей, мы не знаем скольких из них удастся найти на территории лагерей. И, конечно, у меня болит за это сердце", - сказала Кузнецова.
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По словам омбудсмена, на сегодняшний день гарантий по возвращению российских детей на территорию родного государства нет.
"Ситуация неопределённости, она не просто тревожна, это сигнал к действиям, в том числе и международному сообществу", - добавила Кузнецова.
Она выразила надежду, что работа по возвращению детей всех государств станет более активной, "не только слова, декларации, заявления о необходимости, призывы, но и были реальные шаги в этом направлении, а именно те, которые помогают иметь больше гарантий по возращению наших детей, которых по сути никто не вправе удерживать".
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребенка: 122 – из Ирака и 152 – из Сирии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 апреля в 11.30 мск.
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