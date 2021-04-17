https://ria.ru/20210417/samokat-1728534441.html

Самые популярные электросамокаты. Что выбрать и как правильно хранить

Самые популярные электросамокаты. Что выбрать и как правильно хранить

C приходом тепла россияне пересаживаются на электросамокаты, которые из развлечения превратились в удобный городской транспорт. На какие модели обратить... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T08:00

2021-04-17T08:00

2021-04-17T08:04

наука

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. C приходом тепла россияне пересаживаются на электросамокаты, которые из развлечения превратились в удобный городской транспорт. На какие модели обратить внимание в этом сезоне — в материале РИА Новости.Ninebot KickScooter Max G30PЦена: 44 000 рублейЭто практически вершина модельного ряда Ninebot. Производитель утверждает, что KickScooter Max G30P выдерживает центнер, хотя некоторые потребители жалуются, что динамика самоката проседает уже при 80-килограммовом наезднике. Зато качественная гидроизоляция электродвигателя и батареи, бескамерные шины, заполненные герметиком, способным запечатывать небольшие проколы и порезы, — вне всяких сомнений. Рама складная, однако, учитывая немалый вес транспортного средства — около 20 кило, при полной разрядке его будет довольно затруднительно нести на себе. В Ninebot уверяют, что самокат способен преодолеть 65 километров без подзарядки, это очень солидно. Реальный пробег, конечно, несколько ниже и зависит от нагрузки. Были сообщения о проблемах с прочностью крепления заднего крыла и рулевой колонки.KUGOO S3Цена: 17 000 рублейПопулярная (если не сказать, народная) модель, которая еще год назад стоила 13 000 рублей. Сейчас подороже, но этот вариант остается довольно привлекательным. При массе самого самоката в 11,6 килограмма 350-ваттный электродвигатель разгоняет его до 30 километров в час, а некоторые с помощью перепрошивки поднимают максимальную скорость и до 40 километров в час. У переднего колеса — два амортизатора, что повышает плавность хода. Правда, производитель лукавит с емкостью аккумуляторов S3 и реальный запас хода гораздо меньше заявленных 30 километров. Экономия чувствуется и в тормозах, на эффективность которых нередко жалуются. Качества сборки нестабильное, при покупке стоит обращать внимание на люфт рулевой колонки и общую жесткость конструкции. Наконец, нет полноценной влагозащиты, а значит, поездки по лужам или под дождем способны вывести транспортное средство из строя.Cactus CS-EBIKE-P1Цена: 23 500 рублейПо сути, это велосипед с крошечными колесами. Неоспоримое достоинство — седло, а вот постоять не получится — форм-фактор этого не предполагает. При собственном весе в 12 килограммов Cactus рассчитан на всадника до 120 килограммов. Заявленную максимальную скорость в 30 километров в час удается достичь далеко не всегда. А слабую автономность производитель даже не скрывает: 20 километров — это совсем немного. Зато маленькую батарейку можно полностью зарядить комплектной зарядкой всего за два часа. Есть и мобильное приложение, где можно выставить ограничение скорости или запустить круиз-контроль. Главная проблема — заднее мотор-колесо. Оно не только перегревается, но и обуто в мягкую шину, склонную протираться даже на хорошей дороге и при плавном торможении.Xiaomi Mi Electric Scooter 1SЦена: 27 000 рублейВездесущая китайская компания делает не только смартфоны, пылесосы, умные чайники, но и электросамокаты, причем с большим успехом. Mi Electric Scooter 1S появился во второй половине прошлого года в продолжение серии M365. Самокат рассчитан на ездока весом до 100 килограммов и разгоняется до 25 километров в час. Электродвигатель не самый мощный (всего 250 ватт), что сказывается на динамике. Но благодаря мотору и емкому аккумулятору, самокат пробегает 30 километров на одном заряде (в режиме энергосбережения). Имеются задний стоп-сигнал и передняя фара. Порой сетуют, что она слишком яркая — слепит прохожих. При массе 12,5 килограмма и складной раме электросамокат не напрягает горожанина в транспортировке. И конечно, какой продукт от Xiaomi без приложения для смартфона — там вы найдете множество настроек, даже регулировку интенсивности торможения. Нарекания вызывают не очень крепкая рулевая колонка и крепление заднего крыла, которое часто ломается.MIDWAY Yamato MINIЦена: 17 000 рублейХоть этот недорогой самокат и позиционируется как модель для взрослых, его водитель должен быть поджарым — максимум 80 килограммов. С электромоторчиком мощностью 150 ватт точно не полихачить по тротуару. Пробег на одном заряде — 16 километров, на практике и того меньше. Из плюсов — переднее колесо с амортизатором и надувные шины, обеспечивающие плавность хода. Эта модель понравится тем, кто хочет получить максимально легкое устройство: масса — восемь килограммов. Расплачиваться за это приходится короткой площадкой — обязательно "примеряйте" самокат перед тем, как его купить. Наконец, предусмотрена влагозащита по стандарту IP56, и лужи вам не страшны.Halten RS-03 v.2Цена: 105 000 рублейЭто не опечатка: Halten RS-03 v.2 действительно стоит как недорогой квадроцикл. За руль этого быстрого и мощного самоката не стоит вставать новичку: 2600-электродвигатель выдает 70 километров в час. На такой скорости уже необходима защитная экипировка, а выезжать на тротуар не стоит. Автономность — 60 километров, и это не преувеличение. Правда, емкие батареи потом приходится заряжать по десять часов. Масса — 37 килограммов — не располагает к частым поездкам с этим самокатом в общественном транспорте или подъемам по лестнице. И если батарея сядет, отталкиваясь ногой, вы вряд ли далеко уедете. Тут даже есть внедорожные нотки — высокий дорожный просвет и полный привод. Но усердствовать с прогулками по грунтовке не советуем: пакет аккумуляторов у Halten, как у многих, располагается под площадкой для ездока, их легко повредить. Кстати, самокат выдерживает вес до 150 килограммов.Airwheel Z5Цена: 32 000 рублейОригинальное расположение ездока — ступни не друг за другом, а параллельно, на специальной площадке. Схема похожа на моноколесо. Все это ради лучшей устойчивости. Переднее колесо амортизировано, а при нажатии на тормоз электродвигатель отключается, что экономит заряд. Батарея Airwheel Z5 обеспечивает примерно 15-километровый пробег. Максимальная скорость — 24 километра в час Есть USB-порт для подзарядки другой техники. Пользователи жалуются на сборку — нередко разбалтываются ручки руля и у рулевой колонки бывает большой люфт. Как безопасно заряжать электросамокатЭлектросамокаты оснащают литиевыми аккумуляторами, обеспечивающими баланс емкости и скорости зарядки. Но такие батареи чувствительны к перегреву и в особенности к механическим повреждениям. А электросамокаты используют часто в сложных условиях, что приводит к неполадкам и даже возгоранию при зарядке."Самокат следует заряжать от бытовой электросети именно тем устройством, которое лежит в комплекте поставки и никаким иным. Не держите электротранспорт на зарядке более шести часов, не оставляйте включенным в розетку на ночь и без присмотра. Полностью разряженный самокат после прогулки нужно сразу отправить на зарядку", — говорит Ксения Прока, основатель сервиса аренды электросамокатов "Мой девайс"."Чтобы продлить жизнь аккумулятора, избегайте его глубокого разряда (не ниже десяти процентов емкости). На хранении оставляйте 45-50 процентов. Корпус батареи и блока питания нельзя разбирать. Если электросамокат попал в сильный дождь, сразу его выключайте, чтобы не допустить короткого замыкания и поломки не только батареи, но и двигателя", — советует Александр Ефимов, начальник технического отдела "Сети компьютерных клиник", сервиса, который занимается ремонтом электросамокатов.Выбирая самокат, имейте в виду, что аккумулятор — это фактически расходная часть и, скорее всего, через два-три сезона его придется менять из-за сильного падения емкости.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/pdd-1587500911.html

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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