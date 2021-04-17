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Пушков объяснил, зачем Байдену нужен саммит с Путиным
Пушков объяснил, зачем Байдену нужен саммит с Путиным
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале предложение президента США провести двусторонний саммит с Россией. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:18
2021-04-17T09:18
россия
донецкая народная республика
g8
алексей пушков
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале предложение президента США провести двусторонний саммит с Россией.По словам члена Совфеда, у этой инициативы есть три причины. В первую очередь, идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться и на позициях Вашингтона."Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт — и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать", — объяснил Пушков.Помимо этого, отметил сенатор, Байден осознает уязвимость страны перед новейшими российскими вооружениями: его просьба не "перебарщивать" с контрмерами из-за санкций явно свидетельствует о желании продолжать диалог. Наконец, американский лидер видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в "мировое сообщество", добавил Пушков. При этом Вашингтон потребует от Москвы уступки в обмен на возвращение в "большую восьмерку": под этим подразумевается, в частности, отказ от поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в России не раз заявляли, что не заинтересованы в формате G8, напомнил сенатор.Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Президента Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
https://ria.ru/20210416/vstrecha-1728628853.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, g8, алексей пушков, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

Пушков объяснил, зачем Байдену нужен саммит с Путиным

09:18 17.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале предложение президента США провести двусторонний саммит с Россией.
По словам члена Совфеда, у этой инициативы есть три причины. В первую очередь, идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться и на позициях Вашингтона.
"Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт — и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать", — объяснил Пушков.
Помимо этого, отметил сенатор, Байден осознает уязвимость страны перед новейшими российскими вооружениями: его просьба не "перебарщивать" с контрмерами из-за санкций явно свидетельствует о желании продолжать диалог.
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Наконец, американский лидер видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в "мировое сообщество", добавил Пушков. При этом Вашингтон потребует от Москвы уступки в обмен на возвращение в "большую восьмерку": под этим подразумевается, в частности, отказ от поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в России не раз заявляли, что не заинтересованы в формате G8, напомнил сенатор.
Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Президента Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.
Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаG8Алексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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