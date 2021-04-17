https://ria.ru/20210417/reshenie-1728734884.html
"Россия нас унизила". Японцев разозлило решение Google по Курилам
"Россия нас унизила". Японцев разозлило решение Google по Курилам
Читатели японских СМИ остро отреагировали на сообщение о готовности Google обозначить острова Курильской гряды как территорию России. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:27
2021-04-17T17:27
2021-04-17T17:27
россия
google
госдума рф
курильские острова
япония
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели японских СМИ остро отреагировали на сообщение о готовности Google обозначить острова Курильской гряды как территорию России.Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев в ходе встречи с представителями компании обратил внимание, что острова Курильской гряды не обозначены корпорацией Google как часть России. По его словам, в компании согласились с его доводами и запросили дополнительные материалы.Японцы призвали разорвать отношения с Москвой и наказать IT-гиганта, изгнав его из страны."Google пообещала "принять меры"? Суверенитет северных территорий, включая все Курилы, не определен! У России нет права заявлять об их принадлежности ей. Ее голословные заявления нужно отвергать! Надо требовать возврата Японии всех Курил!" — возмутился комментатор с ником iai."Хотелось бы, чтобы Google обозначила северные острова как "спорные территории" или хотя бы территории, "оккупированные" Россией. Но, наверное, надеяться на это не стоит. Ведь политически Google нейтральна, и, видимо, просто отобразит реальное положение дел", — написал пользователь ixe."Если Google в принятии своих "мер" ошибется, то рискует потерять громадный японский рынок!" — считает ysr."Пусть немедленно возвращают нам северные острова!" — потребовал sxg."Нужно вообще отменить обозначение как российских территорий всех Курил и Сахалина!" — призвал sor."2019 год. Министр иностранных дел России Лавров: "Результаты Второй мировой войны не признает одна Япония. Южные Курилы — территория России. Япония не имеет права называть их "северными территориями". Тогдашние премьер-министра Синдзо Абэ и министр иностранных дел Таро Коно не только не заявили протеста, но и помалкивали в тряпочку", — напомнил пользователь ker.Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210412/kunashir-1727825930.html
https://rsport.ria.ru/20210408/kurily-1727293014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, google, госдума рф, курильские острова, япония
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Читатели японских СМИ остро отреагировали на сообщение о готовности Google
обозначить острова Курильской гряды как территорию России.
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев
в ходе встречи с представителями компании обратил внимание, что острова Курильской гряды не обозначены корпорацией Google как часть России. По его словам, в компании согласились с его доводами и запросили дополнительные материалы.
Японцы призвали разорвать отношения с Москвой
и наказать IT-гиганта, изгнав его из страны.
"Россия совсем унизила Японию
! Может, нам прекратить использовать это медоточивое слово "возврат", а действовать по-другому?" — предложил пользователь dee.
"Google пообещала "принять меры"? Суверенитет северных территорий, включая все Курилы, не определен! У России нет права заявлять об их принадлежности ей. Ее голословные заявления нужно отвергать! Надо требовать возврата Японии всех Курил!" — возмутился комментатор с ником iai.
"Хотелось бы, чтобы Google обозначила северные острова как "спорные территории" или хотя бы территории, "оккупированные" Россией. Но, наверное, надеяться на это не стоит. Ведь политически Google нейтральна, и, видимо, просто отобразит реальное положение дел", — написал пользователь ixe.
"Если Google в принятии своих "мер" ошибется, то рискует потерять громадный японский рынок!" — считает ysr.
"Пусть немедленно возвращают нам северные острова!" — потребовал sxg.
"Нужно вообще отменить обозначение как российских территорий всех Курил и Сахалина
!" — призвал sor.
"2019 год. Министр иностранных дел России Лавров: "Результаты Второй мировой войны не признает одна Япония. Южные Курилы — территория России. Япония не имеет права называть их "северными территориями". Тогдашние премьер-министра Синдзо Абэ
и министр иностранных дел Таро Коно
не только не заявили протеста, но и помалкивали в тряпочку", — напомнил пользователь ker.
Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Токио
увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР
по итогам войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>