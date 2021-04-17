В Дзержинске неизвестный прострелил щеку ребенку
14:34 17.04.2021 (обновлено: 16:12 17.04.2021)
© Фото : СУСК России по Нижегородской областиНа проспекте Чкалова городе Дзержинске Нижегородской области мальчика ранили из пневматического оружия
© Фото : СУСК России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Неизвестный ранил мальчика в лицо, предположительно, из пневматического оружия в Дзержинске, проводится доследственнная проверка, стрелявшего ищут, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что вечером в пятницу неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке на улице Чкалова в Дзержинске. Сообщалось, что пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию.
"По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лица, производившего выстрелы в ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении регионального СУСК.
© Фото : СУСК России по Нижегородской областиНа проспекте Чкалова городе Дзержинске Нижегородской области мальчика ранили из пневматического оружия
© Фото : СУСК России по Нижегородской области
На проспекте Чкалова городе Дзержинске Нижегородской области мальчика ранили из пневматического оружия