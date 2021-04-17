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В Дзержинске неизвестный прострелил щеку ребенку

В Дзержинске неизвестный прострелил щеку ребенку

Неизвестный ранил мальчика в лицо, предположительно, из пневматического оружия в Дзержинске, проводится доследственнная проверка, стрелявшего ищут, сообщает... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T14:34

2021-04-17T14:34

2021-04-17T16:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Неизвестный ранил мальчика в лицо, предположительно, из пневматического оружия в Дзержинске, проводится доследственнная проверка, стрелявшего ищут, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что вечером в пятницу неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке на улице Чкалова в Дзержинске. Сообщалось, что пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию."По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лица, производившего выстрелы в ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210405/rebenok-1604230085.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия