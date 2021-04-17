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В Шереметьево сел самолет после сигнала об открытом грузовом отсеке
В Шереметьево сел самолет после сигнала об открытом грузовом отсеке
Самолет из Волгограда, который готовился к аварийной посадке в Шереметьево, сел в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T19:43
2021-04-17T19:43
2021-04-17T19:44
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аэрофлот
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самолет из Волгограда, который готовился к аварийной посадке в Шереметьево, сел в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что самолет из Волгограда компании "Аэрофлот" готовится к аварийной посадке в Шереметьево после сигнала об открытом грузовом отсеке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Борт сел в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что посадка совершена в 19.18, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210405/samolet-1604315039.html
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