https://ria.ru/20210417/prizemlenie-1728750743.html

В Шереметьево сел самолет после сигнала об открытом грузовом отсеке

В Шереметьево сел самолет после сигнала об открытом грузовом отсеке

Самолет из Волгограда, который готовился к аварийной посадке в Шереметьево, сел в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T19:43

2021-04-17T19:43

2021-04-17T19:44

россия

аэрофлот

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самолет из Волгограда, который готовился к аварийной посадке в Шереметьево, сел в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что самолет из Волгограда компании "Аэрофлот" готовится к аварийной посадке в Шереметьево после сигнала об открытом грузовом отсеке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Борт сел в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что посадка совершена в 19.18, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210405/samolet-1604315039.html

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россия, аэрофлот, москва, шереметьево (аэропорт), происшествия