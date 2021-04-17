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В Шереметьево сел самолет после сигнала об открытом грузовом отсеке
В Шереметьево сел самолет после сигнала об открытом грузовом отсеке
Самолет из Волгограда, который готовился к аварийной посадке в Шереметьево, сел в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T19:43
2021-04-17T19:44
россия
аэрофлот
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самолет из Волгограда, который готовился к аварийной посадке в Шереметьево, сел в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что самолет из Волгограда компании "Аэрофлот" готовится к аварийной посадке в Шереметьево после сигнала об открытом грузовом отсеке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Борт сел в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что посадка совершена в 19.18, пострадавших нет.
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россия, аэрофлот, москва, шереметьево (аэропорт), происшествия

В Шереметьево сел самолет после сигнала об открытом грузовом отсеке

19:43 17.04.2021 (обновлено: 19:44 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" на территории аэропорта Шереметьево
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самолет из Волгограда, который готовился к аварийной посадке в Шереметьево, сел в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что самолет из Волгограда компании "Аэрофлот" готовится к аварийной посадке в Шереметьево после сигнала об открытом грузовом отсеке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 16:10
Летевший в Стамбул самолет совершил аварийную посадку в "Шереметьево"
"Борт сел в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что посадка совершена в 19.18, пострадавших нет.
 
РоссияАэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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