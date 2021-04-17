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В Кировской области сгорела школа
В Кировской области сгорела школа
Школа полностью сгорела в одной из деревень Кировской области, пострадавших нет, школьники будут учиться в здании детсада, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:25
2021-04-17T16:06
кировская область
советский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Школа полностью сгорела в одной из деревень Кировской области, пострадавших нет, школьники будут учиться в здании детсада, сообщает пресс-служба правительства региона.Пожар в деревянном здании школы в деревне Воробьева Гора Советского района произошел вечером в пятницу. "В результате пожара никто не пострадал, однако школа сгорела полностью. С понедельника, 19 апреля, 17 учащихся школы временно будут заниматься в здании детского сада, которое находится в 200 метрах. Здесь есть свободные комнаты для занятий и пищеблок. Глава района Сергей Галкин взял ситуацию под личный контроль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210406/prichina-1604384581.html
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кировская область, советский район, происшествия

В Кировской области сгорела школа

14:25 17.04.2021 (обновлено: 16:06 17.04.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Кировской областиПожар в Советском районе Кировской области
Пожар в Советском районе Кировской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : ГУМЧС России по Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Школа полностью сгорела в одной из деревень Кировской области, пострадавших нет, школьники будут учиться в здании детсада, сообщает пресс-служба правительства региона.
Пожар в деревянном здании школы в деревне Воробьева Гора Советского района произошел вечером в пятницу.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 08:16
Названа предварительная причина пожара в ангаре в Самарской области
"В результате пожара никто не пострадал, однако школа сгорела полностью. С понедельника, 19 апреля, 17 учащихся школы временно будут заниматься в здании детского сада, которое находится в 200 метрах. Здесь есть свободные комнаты для занятий и пищеблок. Глава района Сергей Галкин взял ситуацию под личный контроль", - говорится в сообщении.
 
Кировская областьСоветский районПроисшествия
 
 
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