https://ria.ru/20210417/pozhar-1728713656.html

В Кировской области сгорела школа

В Кировской области сгорела школа

Школа полностью сгорела в одной из деревень Кировской области, пострадавших нет, школьники будут учиться в здании детсада, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T14:25

2021-04-17T14:25

2021-04-17T16:06

кировская область

советский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Школа полностью сгорела в одной из деревень Кировской области, пострадавших нет, школьники будут учиться в здании детсада, сообщает пресс-служба правительства региона.Пожар в деревянном здании школы в деревне Воробьева Гора Советского района произошел вечером в пятницу. "В результате пожара никто не пострадал, однако школа сгорела полностью. С понедельника, 19 апреля, 17 учащихся школы временно будут заниматься в здании детского сада, которое находится в 200 метрах. Здесь есть свободные комнаты для занятий и пищеблок. Глава района Сергей Галкин взял ситуацию под личный контроль", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210406/prichina-1604384581.html

кировская область

советский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, советский район, происшествия