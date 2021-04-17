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В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году
В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году
Сотрудники ЦРУ в 1960 году предпринимали попытку покушения на кубинского политика Рауля Кастро, сообщил архив по национальной безопасности при Университете... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:27
2021-04-17T11:27
центральное разведывательное управление (цру)
университет джорджа вашингтона
рауль кастро
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники ЦРУ в 1960 году предпринимали попытку покушения на кубинского политика Рауля Кастро, сообщил архив по национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона со ссылкой на рассекреченные документы.Согласно заявлению на сайте архива, "в рамках наиболее раннего из известных планов покушения ЦРУ на лидеров кубинской революции высокопоставленные чиновники управления предложили пилоту самолета, перевозившего Рауля Кастро из Праги в Гавану, вознаграждение в размере десяти тысяч долларов после успешного завершения (операции)".Планировалось, что кубинский пилот Хосе Рауль Мартинес "организует аварию" во время полета. На случай своей собственной гибели завербованный пилот просил заверений, что США позаботятся о том, чтобы двое его сыновей получили высшее образование. "Это заверение было дано", - сообщал куратор Мартинеса в Гаване Уильям Мюррей.Отмечается, что Мартинес и Мюррей обсуждали план покушения в машине, направляясь в аэропорт, откуда пилот должен был вылететь в Прагу, чтобы затем вернуться в кубинскую столицу уже за штурвалом самолета, в котором был бы Кастро. После обсуждений Мюррей сообщал своему начальству, что пилот "сомневается в возможности совершить настоящую аварию, не подвергая опасности жизни всех находящихся на борту".После того, как Мартинес отбыл в Прагу, сотрудники ЦРУ в Гаване получили телеграмму об отмене плана покушения, но возможности сообщить об этом завербованному пилоту уже не было. Однако сам Мартинес по возвращении сообщил, что ему не представилось "возможности устроить аварию".Как подчеркивается в заявлении архива, данная попытка организации покушения произошла за несколько недель до попытки ЦРУ организовать покушение на революционера Фиделя Кастро, старшего брата Рауля Кастро.
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центральное разведывательное управление (цру), университет джорджа вашингтона, рауль кастро, сша, в мире

В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году

11:27 17.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПредседатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники ЦРУ в 1960 году предпринимали попытку покушения на кубинского политика Рауля Кастро, сообщил архив по национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона со ссылкой на рассекреченные документы.
Согласно заявлению на сайте архива, "в рамках наиболее раннего из известных планов покушения ЦРУ на лидеров кубинской революции высокопоставленные чиновники управления предложили пилоту самолета, перевозившего Рауля Кастро из Праги в Гавану, вознаграждение в размере десяти тысяч долларов после успешного завершения (операции)".
Планировалось, что кубинский пилот Хосе Рауль Мартинес "организует аварию" во время полета. На случай своей собственной гибели завербованный пилот просил заверений, что США позаботятся о том, чтобы двое его сыновей получили высшее образование. "Это заверение было дано", - сообщал куратор Мартинеса в Гаване Уильям Мюррей.
Отмечается, что Мартинес и Мюррей обсуждали план покушения в машине, направляясь в аэропорт, откуда пилот должен был вылететь в Прагу, чтобы затем вернуться в кубинскую столицу уже за штурвалом самолета, в котором был бы Кастро. После обсуждений Мюррей сообщал своему начальству, что пилот "сомневается в возможности совершить настоящую аварию, не подвергая опасности жизни всех находящихся на борту".
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После того, как Мартинес отбыл в Прагу, сотрудники ЦРУ в Гаване получили телеграмму об отмене плана покушения, но возможности сообщить об этом завербованному пилоту уже не было. Однако сам Мартинес по возвращении сообщил, что ему не представилось "возможности устроить аварию".
Как подчеркивается в заявлении архива, данная попытка организации покушения произошла за несколько недель до попытки ЦРУ организовать покушение на революционера Фиделя Кастро, старшего брата Рауля Кастро.
 
Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Университет Джорджа ВашингтонаРауль КастроСШАВ мире
 
 
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