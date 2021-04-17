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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице - до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:12
2021-04-17T09:12
2021-04-17T09:12
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице - до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Переменная облачность, без осадков. В юго-западной части области местами кратковременные дожди. В столице - плюс 17-19 градусов, в Подмосковье - плюс 15-20. Такие значения температуры на 6-7 градусов выше нормы и соответствуют середине мая", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 10-15 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html
москва
московская область (подмосковье)
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье)