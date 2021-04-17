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https://ria.ru/20210417/pnevmoniya-1728696889.html
Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
Терапевт Татьяна Романенко в интервью радиостанции "Говорит Москва" предостерегла россиян от неправильного использования кондиционеров, из-за которого могут... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:32
2021-04-17T12:22
татьяна романенко
россия
общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Терапевт Татьяна Романенко в интервью радиостанции "Говорит Москва" предостерегла россиян от неправильного использования кондиционеров, из-за которого могут развиться серьезные заболевания.Романенко отметила, что температуру в помещении надо снижать постепенно. При этом поток воздуха из кондиционера нельзя направлять на человека, чтобы не допустить переохлаждения."Если поток воздуха направлен на человека, возрастает риск переохлаждения. Легко заработать не просто насморк, ангину, но и даже пневмонию. Какие-то вирусные инфекции перед вот такими летними пневмониями покажутся детским лепетом", — объяснила она.Врач призвала регулярно прочищать кондиционеры, так как внутри них могут скапливаться бактерии, плесень и споры грибов. Чистка системы поможет избежать различных инфекционных заболеваний.
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татьяна романенко, россия, общество

Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера

11:32 17.04.2021 (обновлено: 12:22 17.04.2021)
 
© Flickr / Link576Кондиционер
Кондиционер - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Flickr / Link576
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Терапевт Татьяна Романенко в интервью радиостанции "Говорит Москва" предостерегла россиян от неправильного использования кондиционеров, из-за которого могут развиться серьезные заболевания.
Романенко отметила, что температуру в помещении надо снижать постепенно. При этом поток воздуха из кондиционера нельзя направлять на человека, чтобы не допустить переохлаждения.
"Если поток воздуха направлен на человека, возрастает риск переохлаждения. Легко заработать не просто насморк, ангину, но и даже пневмонию. Какие-то вирусные инфекции перед вот такими летними пневмониями покажутся детским лепетом", — объяснила она.
Врач призвала регулярно прочищать кондиционеры, так как внутри них могут скапливаться бактерии, плесень и споры грибов. Чистка системы поможет избежать различных инфекционных заболеваний.
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