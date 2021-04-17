https://ria.ru/20210417/perevorot-1728768336.html

Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске

Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске

Белорусский адвокат Юрий Зенкович, обсуждающий с группой людей планы по военному перевороту и покушению на президента страны, попал на видео. Ролик опубликовал... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-17T23:40

2021-04-17T23:40

2021-04-18T03:04

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

минск

белоруссия

сша

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Белорусский адвокат Юрий Зенкович, обсуждающий с группой людей планы по военному перевороту и покушению на президента страны, попал на видео. Ролик опубликовал гостелеканал ONT News в телеграме."Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного; задача номер два — занять, блокировать Внутренние войска, блокировать ОМОН", — сказал Зенкович.Он также призвал захватить "несколько символических зданий" в центре Минска, в частности, радиостанцию и телевидение. Заговорщики также планировали заблокировать Минск.После этого группа планировала обратиться к народу через СМИ.Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Москве белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске, а также покушение на Александра Лукашенко. По данным российского ведомства, Зенкович и Федута прорабатывали схему переворота в республике по сценарию "цветных революций". Сам президент республики также заявил, что при участии американских спецслужб заговорщики хотели устроить "захват" его детей и устранить самого Лукашенко.

https://ria.ru/20210417/zaderzhanie-1728757843.html

минск

белоруссия

сша

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александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минск, белоруссия, сша