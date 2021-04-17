Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
23:40 17.04.2021 (обновлено: 03:04 18.04.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Белорусский адвокат Юрий Зенкович, обсуждающий с группой людей планы по военному перевороту и покушению на президента страны, попал на видео. Ролик опубликовал гостелеканал ONT News в телеграме.
"Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного; задача номер два — занять, блокировать Внутренние войска, блокировать ОМОН", — сказал Зенкович.
Он также призвал захватить "несколько символических зданий" в центре Минска, в частности, радиостанцию и телевидение. Заговорщики также планировали заблокировать Минск.
"Чтобы не могли подтянуть внешние войска", — уточнил Зенкович.
После этого группа планировала обратиться к народу через СМИ.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Москве белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске, а также покушение на Александра Лукашенко. По данным российского ведомства, Зенкович и Федута прорабатывали схему переворота в республике по сценарию "цветных революций". Сам президент республики также заявил, что при участии американских спецслужб заговорщики хотели устроить "захват" его детей и устранить самого Лукашенко.