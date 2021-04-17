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Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
Белорусский адвокат Юрий Зенкович, обсуждающий с группой людей планы по военному перевороту и покушению на президента страны, попал на видео. Ролик опубликовал... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-17T23:40
2021-04-18T03:04
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
минск
белоруссия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Белорусский адвокат Юрий Зенкович, обсуждающий с группой людей планы по военному перевороту и покушению на президента страны, попал на видео. Ролик опубликовал гостелеканал ONT News в телеграме."Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного; задача номер два — занять, блокировать Внутренние войска, блокировать ОМОН", — сказал Зенкович.Он также призвал захватить "несколько символических зданий" в центре Минска, в частности, радиостанцию и телевидение. Заговорщики также планировали заблокировать Минск.После этого группа планировала обратиться к народу через СМИ.Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Москве белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске, а также покушение на Александра Лукашенко. По данным российского ведомства, Зенкович и Федута прорабатывали схему переворота в республике по сценарию "цветных революций". Сам президент республики также заявил, что при участии американских спецслужб заговорщики хотели устроить "захват" его детей и устранить самого Лукашенко.
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минск, белоруссия, сша

Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске

23:40 17.04.2021 (обновлено: 03:04 18.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Белорусский адвокат Юрий Зенкович, обсуждающий с группой людей планы по военному перевороту и покушению на президента страны, попал на видео. Ролик опубликовал гостелеканал ONT News в телеграме.
"Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного; задача номер два — занять, блокировать Внутренние войска, блокировать ОМОН", — сказал Зенкович.
Он также призвал захватить "несколько символических зданий" в центре Минска, в частности, радиостанцию и телевидение. Заговорщики также планировали заблокировать Минск.
"Чтобы не могли подтянуть внешние войска", — уточнил Зенкович.
После этого группа планировала обратиться к народу через СМИ.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Москве белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске, а также покушение на Александра Лукашенко. По данным российского ведомства, Зенкович и Федута прорабатывали схему переворота в республике по сценарию "цветных революций". Сам президент республики также заявил, что при участии американских спецслужб заговорщики хотели устроить "захват" его детей и устранить самого Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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Александр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МинскБелоруссияСША
 
 
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